Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.

Отметим отсутствие в основном списке вратаря «Аль-Шабаба» Георгия Бущана, который попал в резервный список. Вместо него в основной вызван Дмитрий Ризнык из «Шахтера».

В сборную вернулся вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко, который пропускал последние встречи. Кроме того, вызов получил защитник «Карпат» Алексей Сыч, у которого появился шанс после травмы Александра Тымчика, а также хавбек «Шахтера» Егор Назарина.

В списке отсутствует Владимир Бражко. Ранее сообщалось, что у хавбека «Динамо» были проблемы после матча с ЛНЗ, но клуб о травме на этот момент не сообщал. Не получил вызов и опытный Тарас Степаненко, который зимой перебрался играть в Турцию.

В заявке нет Михаила Мудрика, который дисквалифицирован за допинг.

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Сыч («Карпаты» Львов), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров («Плимут», Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Георгий Бущан («Аль-Шабаб» Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток («Остин», США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба – «Динамо» Киев), Дмитрий Крыськив («Шахтер» Донецк), Александр Зубков («Трабзонспор» Турция).