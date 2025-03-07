Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 18:25 | Обновлено 07 марта 2025, 18:49
5402
21

Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины

Тренер определился с заявкой на матчи с Бельгией

07 марта 2025, 18:25 | Обновлено 07 марта 2025, 18:49
5402
21
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.

Отметим отсутствие в основном списке вратаря «Аль-Шабаба» Георгия Бущана, который попал в резервный список. Вместо него в основной вызван Дмитрий Ризнык из «Шахтера».

В сборную вернулся вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко, который пропускал последние встречи. Кроме того, вызов получил защитник «Карпат» Алексей Сыч, у которого появился шанс после травмы Александра Тымчика, а также хавбек «Шахтера» Егор Назарина.

В списке отсутствует Владимир Бражко. Ранее сообщалось, что у хавбека «Динамо» были проблемы после матча с ЛНЗ, но клуб о травме на этот момент не сообщал. Не получил вызов и опытный Тарас Степаненко, который зимой перебрался играть в Турцию.

В заявке нет Михаила Мудрика, который дисквалифицирован за допинг.

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Сыч («Карпаты» Львов), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров («Плимут», Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Георгий Бущан («Аль-Шабаб» Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток («Остин», США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба – «Динамо» Киев), Дмитрий Крыськив («Шахтер» Донецк), Александр Зубков («Трабзонспор» Турция).

По теме:
ФОТО. Экс-тренер сборной Украины Петраков замечен на матче УПЛ
Ребров рассказал, когда объявит заявку сборной Украины на матчи с Бельгией
Сергей РЕБРОВ: «Меня никто не приглашал, я сам спросил, можно ли приехать»
Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина сборная Бельгии по футболу Лига наций Егор Назарина Алексей Сыч Михаил Мудрик
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 07 марта 2025, 18:05 6
Марта Костюк – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/32 финала состоится 7 марта в 21:00 по Киеву

Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06 марта 2025, 20:15 277
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом

Команды обменялись голами во втором тайме

Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
Футбол | 07.03.2025, 18:27
Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
Футбол | 06.03.2025, 20:53
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Бокс | 07.03.2025, 08:36
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
а где Крупский?
подозреваю, что Ребров работает с агентами. Иначе такую предубежденность трудно объяснить
Конопля сидит на банке, Тымчик травма. И он в такой ситуации даже не вызыывает Крупского, который по игре явно выше Сыча.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Піхальонок, Бражко?
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
saltim
Унылая сборная запасных игроков и пенсионеров. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Владислав Антонов
Ох, мало що світить з таким складом. Хоча Ліга націй це все одно напівтовариський турнір, тому засмучуватися в разі поразки не буду.
Ответить
0
turist86
Тобто опорник лише один Калюжний?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей⚒️
Подозреваю, что будут играть со схемой 5-3-2
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей⚒️
Какой конопля? Он уже как месяца 2 не играет!
Ответить
0
stalker digga
Ну такая и игра будет. 
Ответить
0
inspekcha85
В сборной катастрофически не хватает  хищников в нападении,отсюда и результаты...таких каким был Шевченко.Довбик просто смешон,бегает на грани офсайда и ждёт удобной передачи.Не  удивительно если его,самого пичичи,узбек-конкурент задвинет  таки на банку.Посмотрите на КПД Дибала,полполя накрывает.Думаю нужно дать шанс украинским ребятам,Филиппову и пр.
Ответить
-1
apepa
Залог успеха сборной это ацуцтвие дырявых в ней!
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
писькотряс
Велике позорище ☝️ В лиге С им место ☝️
Ответить
-5
🧊🏒Хокейний клуб «ДОНБАС» в НХЛ
В нас є свій привід для гордості❗😊
Із 25 основного списку - 10 виконавців є уродженцями та/або вихованцями та/або чинними гравцями Шахтаря:
Трубін, Конопля, Шапаренко, Судаков (з Донбасу⚒️◼️◼️◼️)
Різник, Матвієнко, Бондар, Таловєров, Назарина, Зінченко (Шахтарівці🧡🖤)
Тобто 10/25=40%! 😊
❤️Бажаємо усім донбасівцям та шахтарівцям сяяти на полі найяскравіше й не соромитись тягнути у збірній Україні🇺🇦 ковдру на себе❗ 😊
Доведіть, що ви найкращі! 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
05.03.2025, 23:14 11
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
06.03.2025, 17:33 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
07.03.2025, 07:15 1
Футбол
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем