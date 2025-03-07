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07 марта 2025, 09:37 |
292
1

Месси не попал в заявку. Интер Майами победил в матче Лиги чемпионов

Аргентинец пропустил первый поединок 1/8 финала

07 марта 2025, 09:37 |
292
1
Месси не попал в заявку. Интер Майами победил в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами – Кевалир

7 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ, в котором встретились «Интер» Майами и «Кевалир» из Ямайки. Американский клуб одержал победу со счетом 2:0.

В первом тайме Аткинсон вывел вперед гостей, однако гол был отменен из-за положения «вне игры». Во второй половине встречи «Интер» ответил двумя результативными ударами.

На 61-й минуте счет открыл аргентинец Альенде, а в концовке поединка Суарес увеличил преимущество хозяев. Лионель Месси не попал в заявку «Интера» – футболисту предоставили отдых из-за напряженного графика.

Ответный матч 1/8 финала состоится 14 марта на стадионе «Индепенденс Парк» в Кингстоне (Ямайка). Начало встречи – в 02:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала. 7 марта

Интер Майами (США) – Кевалир (Ямайка) –2:0

Голы: Альенде, 61, Суарес, 83

Видеообзор матча:

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Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Юра Ганусяк
так у Мессі ніби мала бути дискваліфікація за те що схопив суддю за горло.
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