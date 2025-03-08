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  4. Легенда Манчестер Сити близок к переходу в другой топовый клуб
Англия
08 марта 2025, 01:16 |
103
0

Легенда Манчестер Сити близок к переходу в другой топовый клуб

Кевин де Брюйне заинтересовал «ПСЖ»

08 марта 2025, 01:16 |
103
0
Легенда Манчестер Сити близок к переходу в другой топовый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт.

На подписание бельгийца претендуют два клуба – это саудовский «Аль-Наср» и чемпион Франции «ПСЖ». Руководство французского клуба считает, что большой опыт Кевина может пригодиться. Парижане готовы предложить бельгийской звезде контракт на два года с зарплатой в 35 миллионов евро за сезон. Кевина заинтересовало это предложение.

Де Брюйне провел в этом сезоне 28 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.

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Кевин де Брюйне трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы ПСЖ Манчестер Сити Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Олейник Источник
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