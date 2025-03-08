Легенда Манчестер Сити близок к переходу в другой топовый клуб

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт.

На подписание бельгийца претендуют два клуба – это саудовский «Аль-Наср» и чемпион Франции «ПСЖ». Руководство французского клуба считает, что большой опыт Кевина может пригодиться. Парижане готовы предложить бельгийской звезде контракт на два года с зарплатой в 35 миллионов евро за сезон. Кевина заинтересовало это предложение.

Де Брюйне провел в этом сезоне 28 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.