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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 00:15 | Обновлено 07 марта 2025, 00:21
180
0

Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков

Динамовцы с трудом вырвало победу, горняки потеряли важные баллы

07 марта 2025, 00:15 | Обновлено 07 марта 2025, 00:21
180
0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
ФК Динамо

С 6 по 8 марта проходят поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Вечером 6 марта состоялись 4 матча 19-го тура УПЛ, еще 4 игры запланированы на следующие игровые дни.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо вырвало победу у черкасского ЛНЗ (2:1), а Шахтер потерял очки в игре с Кривбассом (1:1).

Динамо уверенно лидирует с 50 баллами, опережая Александрию (41) и Шахтер (40), которые имеют по одной игре в запасе.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (41), Шахтер (40), Полесье (34), Кривбасс (31), Карпаты (28).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 18), Черноморец (15), Ингулец (12).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур

6 марта (четверг)

  • 13:00. Ворскла – Карпаты – 0:0
  • 13:00. Полесье – Черноморец – 3:1
  • 15:30. ЛНЗ – Динамо – 1:2
  • 18:00. Шахтер – Кривбасс – 1:1

7 марта (пятница)

  • 13:00. Левый Берег – Верес
  • 15:30. Колос – Александрия
  • 18:00. Заря – Оболонь

8 марта (суббота)

  • 15:30. Ингулец – Рух

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 20 15 5 0 42 - 13 50
2 Александрия 19 12 5 2 28 - 16 41
3 Шахтер Донецк 19 12 4 3 46 - 16 40
4 Полесье 20 9 7 4 28 - 17 34
5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32
6 Карпаты Львов 20 8 4 8 23 - 23 28
7 Верес 19 6 7 6 22 - 25 25
8 Заря 18 8 1 9 21 - 22 25
9 Рух Львов 19 5 8 6 21 - 17 23
10 ЛНЗ Черкассы 20 6 4 10 20 - 29 22
11 Левый берег 19 5 4 10 10 - 21 19
12 Колос Ковалевка 19 3 9 7 13 - 16 18
13 Оболонь 19 4 6 9 11 - 29 18
14 Ворскла 20 4 6 10 16 - 27 18
15 Черноморец 20 4 3 13 14 - 30 15
16 Ингулец 18 2 6 10 14 - 32 12
Полная таблица

📊 Инфографика

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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