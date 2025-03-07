Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков

С 6 по 8 марта проходят поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Вечером 6 марта состоялись 4 матча 19-го тура УПЛ, еще 4 игры запланированы на следующие игровые дни.

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Киевское Динамо вырвало победу у черкасского ЛНЗ (2:1), а Шахтер потерял очки в игре с Кривбассом (1:1).

Динамо уверенно лидирует с 50 баллами, опережая Александрию (41) и Шахтер (40), которые имеют по одной игре в запасе.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (41), Шахтер (40), Полесье (34), Кривбасс (31), Карпаты (28).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 18), Черноморец (15), Ингулец (12).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур

6 марта (четверг)

13:00. Ворскла – Карпаты – 0:0

13:00. Полесье – Черноморец – 3:1

– Черноморец – 3:1 15:30. ЛНЗ – Динамо – 1:2

– 1:2 18:00. Шахтер – Кривбасс – 1:1

7 марта (пятница)

13:00. Левый Берег – Верес

15:30. Колос – Александрия

18:00. Заря – Оболонь

8 марта (суббота)

15:30. Ингулец – Рух

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 20 15 5 0 42 - 13 50 2 Александрия 19 12 5 2 28 - 16 41 3 Шахтер Донецк 19 12 4 3 46 - 16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28 - 17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32 6 Карпаты Львов 20 8 4 8 23 - 23 28 7 Верес 19 6 7 6 22 - 25 25 8 Заря 18 8 1 9 21 - 22 25 9 Рух Львов 19 5 8 6 21 - 17 23 10 ЛНЗ Черкассы 20 6 4 10 20 - 29 22 11 Левый берег 19 5 4 10 10 - 21 19 12 Колос Ковалевка 19 3 9 7 13 - 16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11 - 29 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16 - 27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14 - 30 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14 - 32 12 Полная таблица

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