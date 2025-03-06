«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной

Португальский тренер лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже дал несколько комментариев после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Барселоне« со счетом 1:0.

– Разница была в эффективности?

– Мы начали игру с удара и получили отличный шанс от Актюркоглу уже через 20 секунд. А в конце игры у нас был еще один отличный шанс забить. За 90 минут было несколько хороших моментов, которые могли бы позволить нам забить и закончить игру с другим результатом. Сейчас самое главное – воспользоваться тем, что мы сделали против отличной команды, и как можно скорее восстановиться. У нас очень важная игра с «Насьоналем». И нам нужно ехать в Барселону и побеждать, чтобы пройти в следующий раунд. Именно такое послание мы передали в раздевалке, и именно с таким менталитетом мы должны атаковать игру с «Насьоналем» сейчас, а затем готовиться к игре с «Барселоной».

– Вы часто просили, чтобы мяч циркулировал и чтобы команда продвигалась дальше по полю. Считаете ли вы, что команда должна действовать именно так?

– Игра меняется с удалением. У нас был период, когда мы играли в одну и ту же игру 11 против 11, пытаясь использовать пространство за спинами защитников, потому что «Барселона» предлагает пространство из-за своей манеры защиты. Мы должны были выставить двух центральных защитников, заставлять вингеров отходить назад и выигрывать пространство на ширине поля. Во втором тайме мы очень хорошо начали игру, команда очень хорошо позиционировалась, что позволило нам создать много моментов.

– Бенфика» упустила хорошую возможность обыграть «Барселону»?

– Это футбол. У нас была такая же ситуация с «Монако», и ничья была добыта во втором матче. Результат повышает ожидания от второго матча. В зависимости от того, что мы делали и какие моменты создавали, мы могли бы добиться другого результата, но это не отменяет наших амбиций выиграть второй матч и пройти дальше».

– Ренату Санчеш не играл со времен финала Кубка лиги, и его выход на поле оказал влияние.

– Конечно, повлияло. От Ренато требовалось то, что он и делал: тащил игру, пытался двигать игру с помощью длинного паса. К сожалению, он не внес свой вклад в команду, но сегодня он сыграл 10/12 минут на очень хорошем уровне. Будем надеяться, что он сможет помочь нам до конца сезона.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Анатолия Трубина за матч с «Барселоной».