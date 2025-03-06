Тройной суперсейв. Известна оценка Трубина за матч с Барселоной

В среду, 5 марта, проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной».

Встречу принимал Да Луж в Лиссабоне.

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Хозяева поля уступили со счетом 0:1.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил 4 сейва. В одном из моментов Анатолий выручил свою команду, совершив 3 сейва за несколько секунд. Игру украинца статистический портал SofaScore оценил в 7.2 балла из 10 возможных, WhoScored же дал Трубину оценку в 6.9. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал польский кипер гостей Воцех Щенсны. На его счету 9 сейвов и две оценки по 9.3 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» вдесятером одолела «Бенфику» в матче ЛЧ.