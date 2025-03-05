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Лига чемпионов
05 марта 2025, 22:20 | Обновлено 05 марта 2025, 22:40
2335
5

ВИДЕО. Три сейва подряд! Как Трубин героически спас Бенфику против Барсы

Анатолий продемонстрировал отличную реакцию, отбив удары Левандовски, Де Йонга и Ямала

05 марта 2025, 22:20 | Обновлено 05 марта 2025, 22:40
2335
5
ВИДЕО. Три сейва подряд! Как Трубин героически спас Бенфику против Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

На 13-й минуте украинец совершил три сейва подряд. Ни Френки Де Йонгу, ни Роберту Левандовски, ни Ламину Ямалу (пускай даже «парашютиком») не удалось поразить ворота Трубина.

Анатолий продемонстрировал фантастическую реакцию, что не сказать о защитниках Бенфики...

❗️ ВИДЕО. Три сейва подряд! Как Трубин героически спас Бенфику против Барсы

Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Tom Thomas's
Герой!
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+1
turist86
Футбольне чудо
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0
nivavn
Найкращий нинішній воротар України
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-4
nivavn
Хоча, зараз суркісята почнуть МУчати за Бущана...
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-5
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