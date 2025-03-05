5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

На 13-й минуте украинец совершил три сейва подряд. Ни Френки Де Йонгу, ни Роберту Левандовски, ни Ламину Ямалу (пускай даже «парашютиком») не удалось поразить ворота Трубина.

Анатолий продемонстрировал фантастическую реакцию, что не сказать о защитниках Бенфики...

❗️ ВИДЕО. Три сейва подряд! Как Трубин героически спас Бенфику против Барсы