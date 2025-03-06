Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ

5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственный гол на 61-й минуте забил Рафинья. Бразилец поразил ворота хозяев дальним ударом.

Каталонцы играли в меньшинстве с 22-й минуты. Красную карточку за фол против Вангелиса Павлидиса получил Пау Кубарси.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в старте и провел весь матч. На 13-й украинец поразил фанатов футбола тройным сейвом.

Ответный матч между Барселоной и Бенфикой пройдет 11 марта на стадионе Олимпико в Каталонии, начало – в 19:45 по Киеву.

Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Боруссии Дортмунд, либо против Лилля.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 5 марта

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Рафинья, 61

Бенфика: Трубин – Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Даль, 57) – Кекчю (Санчес, 84), Эурснес, Баррейро (Белотти, 70) – Скьеллеруп (Рего, 70), Павлидис (Кабрал, 84), Актюркоглу

Барселона: Щенсны – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Де Йонг (Касадо, 79), Рафинья, Ольмо (Араухо, 28), Ямал (Торрес, 56) – Левандовски (Мартин, 78)

Удаление: Кубарси, 22

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine