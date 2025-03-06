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  4. Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ
Лига Чемпионов
Бенфика
05.03.2025 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
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Лига чемпионов
06 марта 2025, 00:01 | Обновлено 06 марта 2025, 00:57
1251
6

Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ

Анатолий и орлы потерпели поражение в первом поединке 1/8 финала со счетом 0:1

06 марта 2025, 00:01 | Обновлено 06 марта 2025, 00:57
1251
6
Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственный гол на 61-й минуте забил Рафинья. Бразилец поразил ворота хозяев дальним ударом.

Каталонцы играли в меньшинстве с 22-й минуты. Красную карточку за фол против Вангелиса Павлидиса получил Пау Кубарси.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в старте и провел весь матч. На 13-й украинец поразил фанатов футбола тройным сейвом.

Ответный матч между Барселоной и Бенфикой пройдет 11 марта на стадионе Олимпико в Каталонии, начало – в 19:45 по Киеву.

Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Боруссии Дортмунд, либо против Лилля.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 5 марта

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Рафинья, 61

Бенфика: Трубин – Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Даль, 57) – Кекчю (Санчес, 84), Эурснес, Баррейро (Белотти, 70) – Скьеллеруп (Рего, 70), Павлидис (Кабрал, 84), Актюркоглу

Барселона: Щенсны – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Де Йонг (Касадо, 79), Рафинья, Ольмо (Араухо, 28), Ямал (Торрес, 56) – Левандовски (Мартин, 78)

Удаление: Кубарси, 22

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
22’
Пау Кубарси (Барселона) получает красную карточку.
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Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Лига чемпионов Пау Кубарси Рафинья Диас удаление (красная карточка) Анатолий Трубин видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Iigor6583
Трубін непогано відіграв, але в пропущеному м'ячі можливо не виручив. Якби зробив завчасно крок вліво, то відбив би цей недолугий удар. А захиснику за такий подарок Барселоні потрібно дати по шапці. Моменти у Бенфіки були, але завершення якесь кострубате: то по горобцях, то в молоко, то по центру воріт, ну і Щенсни відстояв на відмінно. Напам Бенфіки бракує майстерності, все невпопад, все не туди...
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+2
Tom Thomas's
Блискавична гра від Трубіна, мінус Бенфіці що у Барселони на гравця менше було - навіть так не скористалися. Шансів на другу гру у Бенфіки майже не має, Барселона молодець що скористалася помилками!
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+2
TolsTIyELF
От же поки"ьок цей Трубін, Бенфіка мала стільки моментів а він жодного не реалізував. Знову злив всю команду. 
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-2
FC_Shakhtar1936
Донецк скорбит в эту ночь вместе с Трубиным и всем Лиссабоном...😪
И лишь завтрашняя победа ЛНЗ над ганьбой суркиса может стать отдушиной для всех нас! 
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-3
TolsTIyELF
Бенфіка слабкий клуб. Окрім Трубіна немає топ гравців, прий всій його потужній грі його щє й поливають післі рідкісних помилок. Треба йому перейти в Іспанію. 
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-4
FanRybki
😢😢😢Дуже нелогічний результат. 🤬Просто відскок Барси... Орли втричі перебили каталонців, але на жаль шалений нефарт Бенфіки у цей вечір...🥶
⚒️🧡🖤Всією Шахтарською родиною висловлюємо підтримку Трубіну🇺🇦, хоч до нього й нема питань. Гол не його вина, а помилка захисників.
✊Віритемо в успішний реванш 🦅❤️Бенфіки за тиждень! 😊
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-6
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