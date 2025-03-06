Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ
Анатолий и орлы потерпели поражение в первом поединке 1/8 финала со счетом 0:1
5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол на 61-й минуте забил Рафинья. Бразилец поразил ворота хозяев дальним ударом.
Каталонцы играли в меньшинстве с 22-й минуты. Красную карточку за фол против Вангелиса Павлидиса получил Пау Кубарси.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в старте и провел весь матч. На 13-й украинец поразил фанатов футбола тройным сейвом.
Ответный матч между Барселоной и Бенфикой пройдет 11 марта на стадионе Олимпико в Каталонии, начало – в 19:45 по Киеву.
Победитель противостояния в четвертьфинале еврокубка сыграет либо против Боруссии Дортмунд, либо против Лилля.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Первый матч, 5 марта
Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1
Гол: Рафинья, 61
Бенфика: Трубин – Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Даль, 57) – Кекчю (Санчес, 84), Эурснес, Баррейро (Белотти, 70) – Скьеллеруп (Рего, 70), Павлидис (Кабрал, 84), Актюркоглу
Барселона: Щенсны – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Де Йонг (Касадо, 79), Рафинья, Ольмо (Араухо, 28), Ямал (Торрес, 56) – Левандовски (Мартин, 78)
Удаление: Кубарси, 22
События матча
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Причиной тому стал конфликт с арбитром
И лишь завтрашняя победа ЛНЗ над ганьбой суркиса может стать отдушиной для всех нас!
⚒️🧡🖤Всією Шахтарською родиною висловлюємо підтримку Трубіну🇺🇦, хоч до нього й нема питань. Гол не його вина, а помилка захисників.
✊Віритемо в успішний реванш 🦅❤️Бенфіки за тиждень! 😊