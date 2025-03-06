«Он стал другим игроком». Пресс-конференция Флика после матча с Бенфикой

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал несколько комментариев после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда одолела «Бенфику» со счетом 1:0.

«Я безгранично горжусь своей командой. Они были великолепны»

«После 22 минут игры у нас было на одного игрока меньше – это отличное выступление. Они много бегали и выкладывались по полной».

«Сегодня у нас был хороший вратарь, который просто фантастически нам помог. Мы защищались как единое целое, и это самое главное. Я рад за Щенсны».

«Очевидно, что Щенсны стал другим игроком, он увереннее в себе с каждой игрой, и мы лучше защищаемся. Я знаю, что он может играть на этом уровне, потому что вижу его каждый день на тренировках».

Педри был на невероятном уровне, мы счастливы за него».

«Противостояние еще не закончено. Я знаю, что сейчас мы находимся в хорошем положении, но я также знаю, что в футболе возможно все. Ответный матч будет сложным».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» вдесятером одолела «Бенфику» в матче ЛЧ.