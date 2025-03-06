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Лига чемпионов
06 марта 2025, 01:44 |
218
0

«Он стал другим игроком». Пресс-конференция Флика после матча с Бенфикой

Немецкий коуч дал несколько комментариев после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2025, 01:44 |
218
0
«Он стал другим игроком». Пресс-конференция Флика после матча с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал несколько комментариев после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда одолела «Бенфику» со счетом 1:0.

«Я безгранично горжусь своей командой. Они были великолепны»

«После 22 минут игры у нас было на одного игрока меньше – это отличное выступление. Они много бегали и выкладывались по полной».

«Сегодня у нас был хороший вратарь, который просто фантастически нам помог. Мы защищались как единое целое, и это самое главное. Я рад за Щенсны».

«Очевидно, что Щенсны стал другим игроком, он увереннее в себе с каждой игрой, и мы лучше защищаемся. Я знаю, что он может играть на этом уровне, потому что вижу его каждый день на тренировках».

Педри был на невероятном уровне, мы счастливы за него».

«Противостояние еще не закончено. Я знаю, что сейчас мы находимся в хорошем положении, но я также знаю, что в футболе возможно все. Ответный матч будет сложным».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» вдесятером одолела «Бенфику» в матче ЛЧ.

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Барселона Бенфика пресс-конференция Лига чемпионов Бенфика - Барселона Педри Ханс-Дитер Флик Войцех Щенсны
Даниил Кирияка Источник: 101 Great Goals
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