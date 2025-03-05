Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

5 марта, свою первую встречу в 1/8 финала Лиги чемпионов проведут Бенфика и Барселона. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Португальский гранд по итогам этапа Лиги пробился в 1/16 финала Лиги Чемпионов, на этом этапе удалось с большим трудом обыграть Монако – 1:0 в гостях и 3:3 дома, где решающий мяч удалось забить в концовке.

«Орлы» в чемпионате идут вторыми, отставание от первого Спортинга составляет три очка, при этом есть одна игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Боавишту со счетом 3:0, эта победа стала четвертой подряд в чемпионате.

Если брать в целом, Бенфика не проигрывает в восьми играх подряд, во всех турнирах (7 побед и одна ничья). Также команда ведет борьбу за Кубок Португалии, там удалось добраться до стадии полуфинала.

Украинским фанатам футбола есть смысл болеть за португальского гранда, ведь основным голкипером здесь является Анатолий Трубин, у него не идеальный сезон, хотя в целом ему доверяют. Не смогут помочь своим партнерам Ба, Брума, Ди Мария, Гувея, Ману, Санчеш и Флорентину.

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона

Каталонцев было за что критиковать в этом сезоне, но сейчас команда находится на серии из 15 матчей без поражений, во всех турнирах, всего три ничьи и 12 побед. Барса захватила лидерство в чемпионате, хотя вся борьба здесь еще впереди, так как Атлетико отстает всего на одно очко, а Реал на расстоянии трех баллов.

В Кубке Испании подопечные Ханси Флика провели первый полуфинальный матч дома против Атлетико, после катастрофического старта 0:2 к 6-й минуте, был камбэк 4:2, но соперник тоже не сдался, в итоге была зафиксирована ничья – 4:4.

Барса попала напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов, так как стала второй на этапе Лиги. В своем последнем матче каталонцы разгромили дома Реал Сосьедад – 4:0, хотя тут соперник остался в меньшинстве уже на 17-й минуте. Точно не смогут выйти на поле Берналь Кристенсен и Тер Штеген.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

В очных противостояниях каталонцы владеют преимуществом, команды пересекались даже в этом сезоне на этапе Лиги.

Матч получился сумасшедшим, Барса уступала на выезде 2:4, а в итоге одержала волевую победу со счетом 5:4, забив решающий мяч в компенсированное время.

Прогноз

Это будет битва легендарных клубов, в которой Барса обоснованно считается фаворитом. У каталонцев сильнее состав, Бенфика имеет преимущество своей арены. Я жду увлекательного и зрелищного матча.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики – 3,79, ничья – 4,29, победа Барселоны – 1,84. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Предположу, что и на этот раз голов будет много, поэтому поставлю на тотал больше 3,5 голов за 2,01.