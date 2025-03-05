Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Лига Чемпионов
Бенфика
05.03.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 марта 2025, 03:12 | Обновлено 05 марта 2025, 03:24
34
0

Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 5 марта в 22:00 по Киеву

05 марта 2025, 03:12 | Обновлено 05 марта 2025, 03:24
34
0
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

5 марта, свою первую встречу в 1/8 финала Лиги чемпионов проведут Бенфика и Барселона. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Португальский гранд по итогам этапа Лиги пробился в 1/16 финала Лиги Чемпионов, на этом этапе удалось с большим трудом обыграть Монако – 1:0 в гостях и 3:3 дома, где решающий мяч удалось забить в концовке.

«Орлы» в чемпионате идут вторыми, отставание от первого Спортинга составляет три очка, при этом есть одна игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Боавишту со счетом 3:0, эта победа стала четвертой подряд в чемпионате.

Если брать в целом, Бенфика не проигрывает в восьми играх подряд, во всех турнирах (7 побед и одна ничья). Также команда ведет борьбу за Кубок Португалии, там удалось добраться до стадии полуфинала.

Украинским фанатам футбола есть смысл болеть за португальского гранда, ведь основным голкипером здесь является Анатолий Трубин, у него не идеальный сезон, хотя в целом ему доверяют. Не смогут помочь своим партнерам Ба, Брума, Ди Мария, Гувея, Ману, Санчеш и Флорентину.

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона

Каталонцев было за что критиковать в этом сезоне, но сейчас команда находится на серии из 15 матчей без поражений, во всех турнирах, всего три ничьи и 12 побед. Барса захватила лидерство в чемпионате, хотя вся борьба здесь еще впереди, так как Атлетико отстает всего на одно очко, а Реал на расстоянии трех баллов.

В Кубке Испании подопечные Ханси Флика провели первый полуфинальный матч дома против Атлетико, после катастрофического старта 0:2 к 6-й минуте, был камбэк 4:2, но соперник тоже не сдался, в итоге была зафиксирована ничья – 4:4.

Барса попала напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов, так как стала второй на этапе Лиги. В своем последнем матче каталонцы разгромили дома Реал Сосьедад – 4:0, хотя тут соперник остался в меньшинстве уже на 17-й минуте. Точно не смогут выйти на поле Берналь Кристенсен и Тер Штеген.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

В очных противостояниях каталонцы владеют преимуществом, команды пересекались даже в этом сезоне на этапе Лиги.

Матч получился сумасшедшим, Барса уступала на выезде 2:4, а в итоге одержала волевую победу со счетом 5:4, забив решающий мяч в компенсированное время.

Прогноз

Это будет битва легендарных клубов, в которой Барса обоснованно считается фаворитом. У каталонцев сильнее состав, Бенфика имеет преимущество своей арены. Я жду увлекательного и зрелищного матча.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики – 3,79, ничья – 4,29, победа Барселоны – 1,84. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Предположу, что и на этот раз голов будет много, поэтому поставлю на тотал больше 3,5 голов за 2,01.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
5 марта 2025 -
22:00
Барселона
Тотал больше 3.5 2.01 Сделать ставку
По теме:
ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на суперматч
СИМЕОНЕ: «Лучшее в матче – это наша реакция на ранний гол соперников»
ФОТО. Как Зинченко едва не забил. Курьезная ошибка судьи: реакция украинца
Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Лига чемпионов Анатолий Трубин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Футбол | 04 марта 2025, 08:26 13
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов

Лондонцы хотят купить Рафаэля Леау

ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
Бокс | 04 марта 2025, 15:08 0
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе

Смотрите новое видео на YouTube-канале Уса Вусика

Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Футбол | 04.03.2025, 07:52
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Футбол | 05.03.2025, 03:14
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Вечер шедевров. Реал обыграл Атлетико в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 23:52
Вечер шедевров. Реал обыграл Атлетико в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Вечер шедевров. Реал обыграл Атлетико в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 8
Футбол
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
03.03.2025, 20:31 9
Футбол
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
03.03.2025, 05:02 7
Бокс
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
03.03.2025, 06:23 3
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем