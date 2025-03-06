Бенфика – Барселона – 0:1. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в старте и провел весь матч.
Ответный матч команд состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии, Испания.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Первый матч, 5 марта
Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1
Гол: Рафинья, 61
Удаление: Кубарси, 22
События матча
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