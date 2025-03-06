5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в старте и провел весь матч.

Ответный матч команд состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии, Испания.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 5 марта

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Рафинья, 61

Удаление: Кубарси, 22