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Бенфика
05.03.2025 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
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Лига чемпионов
06 марта 2025, 00:43 | Обновлено 06 марта 2025, 00:57
3257
2

Бенфика – Барселона – 0:1. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

06 марта 2025, 00:43 | Обновлено 06 марта 2025, 00:57
3257
2
Бенфика – Барселона – 0:1. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в старте и провел весь матч.

Ответный матч команд состоится 11 марта на арене Олимпико в Каталонии, Испания.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 5 марта

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 0:1

Гол: Рафинья, 61

Удаление: Кубарси, 22

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
22’
Пау Кубарси (Барселона) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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roman75zpr
Не защита, а вредители!
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-1
Tom Thomas's
Які сейви зробив Трубін!! 
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-2
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