5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Ворота португальского коллектива защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Орлы заняли 16-е место в основном этапе еврокубка и вышли в 1/16 финала, где одолели Монако (1:0, 3:3). Сине-гранатовые стали вторыми и пропустили 1-й раунд плей-офф.

Ответный матч между Бенфикой и Барселоной запланирован на 11 марта в 19:45 по Киеву. Игра состоится на арене Олимпико в Каталонии.

Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.