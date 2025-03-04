Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бенфика
05.03.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 марта 2025, 20:49 |
66
0

Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 5 марта в 22:00

04 марта 2025, 20:49 |
66
0
Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ворота португальского коллектива защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Орлы заняли 16-е место в основном этапе еврокубка и вышли в 1/16 финала, где одолели Монако (1:0, 3:3). Сине-гранатовые стали вторыми и пропустили 1-й раунд плей-офф.

Ответный матч между Бенфикой и Барселоной запланирован на 11 марта в 19:45 по Киеву. Игра состоится на арене Олимпико в Каталонии.

Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

По теме:
Реал Мадрид проиграл лишь 1 из последних 17 матчей на стадии плей-офф ЛЧ
Стали известны стартовые составы на матч Боруссия Дортмунд – Лилль
Реал выиграл все противостояния с Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов Бенфика Барселона Бенфика - Барселона смотреть онлайн Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Футбол | 03 марта 2025, 23:55 2
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»

Хацкевич вспомнил слова Лобановского после разгрома в Лиге чемпионов

Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04 марта 2025, 19:42 26
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ

В клубном рейтинге УЕФА греческий клуб впереди донецкой команды

Усик анонсировал возвращение на ринг
Бокс | 03.03.2025, 22:25
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Футбол | 04.03.2025, 08:26
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.03.2025, 20:56
ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
03.03.2025, 00:40 4
Бокс
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
03.03.2025, 06:23 3
Футбол
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
03.03.2025, 06:29 6
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 2
Бокс
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 5
Футбол
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41
Бокс
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем