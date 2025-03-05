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  4. ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве в игре Лиги чемпионов против Бенфики
Лига чемпионов
05 марта 2025, 22:43 |
2149
0

ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве в игре Лиги чемпионов против Бенфики

На 22-й минуте Пау Кубарси в подкате сбил Вангелиса Павлидиса, рефери достал красную

05 марта 2025, 22:43 |
2149
0
ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве в игре Лиги чемпионов против Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 22-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.

18-летний центральный защитник в подкате сбил форварда орлов Вангелоса Павлидиса [видео момента]. Рефери показал красную карточку.

ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве в игре Лиги чемпионов против Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вангелис Павлидис фото удаление (красная карточка) Пау Кубарси Лига чемпионов Бенфика Барселона Бенфика - Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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