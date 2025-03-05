ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве в игре Лиги чемпионов против Бенфики
На 22-й минуте Пау Кубарси в подкате сбил Вангелиса Павлидиса, рефери достал красную
5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 22-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.
18-летний центральный защитник в подкате сбил форварда орлов Вангелоса Павлидиса [видео момента]. Рефери показал красную карточку.
ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве в игре Лиги чемпионов против Бенфики
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса
Арда Гюлер и Эндрик привлекают внимание «РБ Лейпциг»