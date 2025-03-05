5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 22-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.

18-летний центральный защитник в подкате сбил форварда орлов Вангелоса Павлидиса [видео момента]. Рефери показал красную карточку.

ФОТО. Барселона осталась в меньшинстве в игре Лиги чемпионов против Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine