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Лига чемпионов
05 марта 2025, 23:32 | Обновлено 06 марта 2025, 00:58
2349
2

ВИДЕО. Как Рафинья дальним ударом забил Трубину в матче Бенфика – Барселона

Бразилец вывел каталонцев вперед на 61-й минуте первого поединка 1/8 финала ЛЧ

05 марта 2025, 23:32 | Обновлено 06 марта 2025, 00:58
2349
2
ВИДЕО. Как Рафинья дальним ударом забил Трубину в матче Бенфика – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 61-й минуте Рафинья отличился в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина.

Бразилец пробил издали после того, как перехватил мяч из-за неудачной игры защитников орлов. Сине-гранатовые с 22-й играют в меньшинстве.

❗️ ВИДЕО. Как Рафинья дальним ударом забил Трубину в матче Бенфика – Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Обсервер Влад
Трубі потрібно сісти перед телевізором і цілий день на повторі дивитися, як грав сьогодні Алісон проти ПСЖ. Можливо хоч це йому допоможе
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-8
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