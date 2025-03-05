ВИДЕО. Как Рафинья дальним ударом забил Трубину в матче Бенфика – Барселона
Бразилец вывел каталонцев вперед на 61-й минуте первого поединка 1/8 финала ЛЧ
5 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 61-й минуте Рафинья отличился в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина.
Бразилец пробил издали после того, как перехватил мяч из-за неудачной игры защитников орлов. Сине-гранатовые с 22-й играют в меньшинстве.
❗️ ВИДЕО. Как Рафинья дальним ударом забил Трубину в матче Бенфика – Барселона
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