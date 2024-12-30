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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Испания
30 декабря 2024, 23:24 |
1319
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»

Наставник «сливочных» похвалил 20-летнего хавбека Нико Паса

30 декабря 2024, 23:24 |
1319
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игровые качества 20-летнего хавбека Нико Паса.

«Пас – игрок, за которым мы внимательно следим. Он очень искусный и большой талант. Этот сезон, который он проводит не в «Реале», является очень полезным для него. Мы верим, что этот футболист станет будущим «Реала», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Пас на правах аренды выступает за итальянский клуб «Комо» – провел 16 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.

Ранее итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее.

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Нико Пас Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Комо
Дмитро Олійник Источник: SempreInter.com
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