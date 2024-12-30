«Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее:

«Работа в «Роме»? Я очень счастлив в «Реале». Я хочу остаться здесь как можно дольше».

«Мой контракт? Никогда не знаешь, как долго ты останешься... Контракты можно разорвать, но можно и продлить!»

Карло Анчелотти возглавляет мадридский «Реал» с лета 2021 года. Его контракт действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер чемпиона Европы.