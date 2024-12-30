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  4. «Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому
Италия
30 декабря 2024, 12:26 |
1129
0

«Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому

Карло Анчелотти счастлив в Мадриде

30 декабря 2024, 12:26 |
1129
0
«Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее:

«Работа в «Роме»? Я очень счастлив в «Реале». Я хочу остаться здесь как можно дольше».

«Мой контракт? Никогда не знаешь, как долго ты останешься... Контракты можно разорвать, но можно и продлить!»

Карло Анчелотти возглавляет мадридский «Реал» с лета 2021 года. Его контракт действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер чемпиона Европы.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Рома Рим чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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