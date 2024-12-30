Италия30 декабря 2024, 12:26 |
1129
0
«Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому
Карло Анчелотти счастлив в Мадриде
30 декабря 2024, 12:26 |
1129
0
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свое будущее:
«Работа в «Роме»? Я очень счастлив в «Реале». Я хочу остаться здесь как можно дольше».
«Мой контракт? Никогда не знаешь, как долго ты останешься... Контракты можно разорвать, но можно и продлить!»
Карло Анчелотти возглавляет мадридский «Реал» с лета 2021 года. Его контракт действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер чемпиона Европы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 декабря 2024, 11:17 7
Артем рассказал о дружбе с Александром
Бокс | 30 декабря 2024, 07:49 1
Чжан Чжилей может подраться с украинским чемпионом
Бокс | 30.12.2024, 09:06
Футбол | 30.12.2024, 12:19
Футбол | 29.12.2024, 13:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2024, 19:43 1
28.12.2024, 14:12 7
Бокс
28.12.2024, 11:13 20
28.12.2024, 09:01
28.12.2024, 19:31 2
29.12.2024, 08:32 6
28.12.2024, 22:35 8