Испанский полузащитник «Сосьедада» Мартин Субименди может усилить мадридский «Реал» в ближайшее время, сообщает AS.

По информации источника, 25-летний футболист, который оценивается в 60 миллионов евро, является особо необходимым трансфером после сложного периода «сливочных» в первой части сезона, частично связанного с отсутствием замены завершившего карьеру Тони Крооса.

Одним из ключевых критериев является выступление игрока на прошедшем чемпионате Европы, на котором игрок выглядел очень достойно, особенно в финале против сборной Англии, где Мартин успешно заменил Родри. В «Реале» хотят омолодить состав и насытить его игроками сборной Испании.

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