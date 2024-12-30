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Испания
30 декабря 2024, 11:44 | Обновлено 30 декабря 2024, 13:00
498
0

Он заменил обладателя ЗМ. Реал готовится подписать чемпиона Европы

Мартин Субименди должен усилить мадридский гранд

30 декабря 2024, 11:44 | Обновлено 30 декабря 2024, 13:00
498
0
Он заменил обладателя ЗМ. Реал готовится подписать чемпиона Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Испанский полузащитник «Сосьедада» Мартин Субименди может усилить мадридский «Реал» в ближайшее время, сообщает AS.

По информации источника, 25-летний футболист, который оценивается в 60 миллионов евро, является особо необходимым трансфером после сложного периода «сливочных» в первой части сезона, частично связанного с отсутствием замены завершившего карьеру Тони Крооса.

Одним из ключевых критериев является выступление игрока на прошедшем чемпионате Европы, на котором игрок выглядел очень достойно, особенно в финале против сборной Англии, где Мартин успешно заменил Родри. В «Реале» хотят омолодить состав и насытить его игроками сборной Испании.

Ранее сообщалось о том, что Лунин поставил Пересу условие.

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Реал Мадрид Реал Сосьедад трансферы трансферы Ла Лиги Мартин Субименди Тони Кроос чемпионат Европы по футболу
Данііл Киріяка Источник: AS
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