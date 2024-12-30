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  4. Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Испания
30 декабря 2024, 00:55 |
122
0

Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение

Андрей покинет клуб, если Куртуа продлит контракт

30 декабря 2024, 00:55 |
122
0
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин размышляет над тем, чтобы покинуть мадридский клуб.

Лунин дал четко понять руководству «галактикос», что хочет получать больше игрового времени, а если «сливочные» продлят контракт с Тибо Куртуа, то украинец будет искать новый клуб. «Реал» готов распрощаться с Луниным, если клубу поступит хорошее финансовое предложение.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. Недавно Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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