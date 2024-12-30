Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Андрей покинет клуб, если Куртуа продлит контракт
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин размышляет над тем, чтобы покинуть мадридский клуб.
Лунин дал четко понять руководству «галактикос», что хочет получать больше игрового времени, а если «сливочные» продлят контракт с Тибо Куртуа, то украинец будет искать новый клуб. «Реал» готов распрощаться с Луниным, если клубу поступит хорошее финансовое предложение.
В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. Недавно Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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