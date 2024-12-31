Король Америки. Месси может выиграть индивидуальную награду по итогам 2024
Уругвайская газета El País названа номинантов на игрока года в американских лигах
Уругвайская газета El País названа номинантов на игрока года в американских лигах (Южная и Северная Америка) по итогам 2024 года.
На награду «Король Америки» претендуют пять футболистов: Лионель Месси (Интер Майами), Луис Энрике Андре, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все – Ботафого) и Леонардо Фернандес Лопес (Пеньяроль).
Победитель будет назван уже сегодня, 31 декабря. В 2023 году Королем Америки был признан Херман Кано из Флуминенсе.
Награда вручается ежегодно с 1971. За последние 7 лет пять раз побеждали игроки из чемпионата Бразилии.
Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на Tuttosport сообщало, что Манчестер Сити хочет оформить трансфер Месси из Интер Майами.
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