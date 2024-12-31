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Major League Soccer
31 декабря 2024, 08:56 | Обновлено 31 декабря 2024, 08:57
103
0

Король Америки. Месси может выиграть индивидуальную награду по итогам 2024

Уругвайская газета El País названа номинантов на игрока года в американских лигах

31 декабря 2024, 08:56 | Обновлено 31 декабря 2024, 08:57
103
0
Король Америки. Месси может выиграть индивидуальную награду по итогам 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Уругвайская газета El País названа номинантов на игрока года в американских лигах (Южная и Северная Америка) по итогам 2024 года.

На награду «Король Америки» претендуют пять футболистов: Лионель Месси (Интер Майами), Луис Энрике Андре, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все – Ботафого) и Леонардо Фернандес Лопес (Пеньяроль).

Победитель будет назван уже сегодня, 31 декабря. В 2023 году Королем Америки был признан Херман Кано из Флуминенсе.

Награда вручается ежегодно с 1971. За последние 7 лет пять раз побеждали игроки из чемпионата Бразилии.

Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на Tuttosport сообщало, что Манчестер Сити хочет оформить трансфер Месси из Интер Майами.

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Major League Soccer (MLS) чемпионат Бразилии по футболу Лионель Месси Тьяго Альмада Ботафого Интер Майами Пеньяроль
Даниил Агарков Источник: Goal.com
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