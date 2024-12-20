Месси вернется в европейский футбол? Его хочет арендовать топ-клуб АПЛ

Английский «Манчестер Сити» интересуется аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, в подписании 37-летнего легендарного футболиста заинтересован лично главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола. На данный момент рассматривается лишь вариант с арендой игрока.

В 2024 году Лионель Месси провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси назвал футболиста, который слил его больше всего в течение карьеры.