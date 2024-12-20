Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси вернется в европейский футбол? Его хочет арендовать топ-клуб АПЛ
Англия
20 декабря 2024, 13:32 |
1318
2

Месси вернется в европейский футбол? Его хочет арендовать топ-клуб АПЛ

Легендарный аргентинец заинтересовал «Манчестер Сити»

20 декабря 2024, 13:32 |
1318
2
Месси вернется в европейский футбол? Его хочет арендовать топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Английский «Манчестер Сити» интересуется аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, в подписании 37-летнего легендарного футболиста заинтересован лично главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола. На данный момент рассматривается лишь вариант с арендой игрока.

В 2024 году Лионель Месси провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси назвал футболиста, который слил его больше всего в течение карьеры.

По теме:
Барселона хочет купить нападающего за 80 млн. Он в топ-10 футболистов мира
Шахтер U-19 и Динамо U-19 узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Не Барселона. В Испании появился сенсационный претендент на суперзвезду МЮ
Лионель Месси Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Интер Майами трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Major League Soccer (MLS)
Дмитро Вербинський Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
Футбол | 20 декабря 2024, 09:56 11
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика

У бывшего тренера сборной Украины есть несколько версий произошедшего

Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 20 декабря 2024, 07:48 0
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри

Чемпион мира хочет встретиться с победителем этого поединка

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
Футбол | 20.12.2024, 08:47
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20.12.2024, 14:11
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Другие виды | 19.12.2024, 17:54
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
На один сезон. МС треба молодих, перспективних гравців, з якими будувати сильну команду, а не Мессі. 
Ответить
0
Перець
а чого б і ні старий кінь борозни не зіпсує
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 8
Баскетбол
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
18.12.2024, 23:01 1
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
18.12.2024, 08:57
Бокс
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
19.12.2024, 08:25 1
Бокс
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
19.12.2024, 09:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем