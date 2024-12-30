Сенсационное фиаско перед НГ. Челси без Мудрика проиграл аутсайдеру в АПЛ

В понедельник, 30 декабря, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ипсвич» и «Челси».

«Синие« сенсационно проиграли новичку АПЛ, который идет в зоне вылета, со счетом 0:2. Голы за «Ипсвич» сегодня забивали Дилеп и Хатчинсон. Подопечные Марески проиграли второй подряд матч в АПЛ, а украинец Михаил Мудрик отсутствовал в заявке «Челси» из-за допингового скандала.

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В параллельном матче игрового дня в Бирмингеме «Астон Вилла» сыграла в результативную ничью с «Брайтоном». «Чайки» вырвали ничью на последних минутах благодаря голу Лэмпти.

АПЛ. 30 декабря, 19-й тур.

Ипсвич – Челси – 2:0

Голы: Дилеп, 12, Хатчинсон, 53.

Ипсвич – Уолтон, Дэвис, Гривз, Вулфенден, О`Ши, Каюсте (Филлипс, 77), Морси, Броудхед (Смодич, 77), Хатчинсон, Бернс (Джонсон, 86), Делап.



Челси – Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Дисаси (Гюсто, 77), Кайседо, Фернандес, Жоау Феликс (Джексон, 55), Палмер, Мадуэке (Нету, 77), Нкунку (Санчо, 65).

Астон Вилла – Брайтон – 2:2

Голы: Уоткинс, 36, Роджерс, 47 – Адингра, 12, 81.

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