Сенсационное фиаско перед НГ. Челси без Мудрика проиграл аутсайдеру в АПЛ
Лондонцы сенсационно уступили «Ипсвичу»
В понедельник, 30 декабря, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ипсвич» и «Челси».
«Синие« сенсационно проиграли новичку АПЛ, который идет в зоне вылета, со счетом 0:2. Голы за «Ипсвич» сегодня забивали Дилеп и Хатчинсон. Подопечные Марески проиграли второй подряд матч в АПЛ, а украинец Михаил Мудрик отсутствовал в заявке «Челси» из-за допингового скандала.
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В параллельном матче игрового дня в Бирмингеме «Астон Вилла» сыграла в результативную ничью с «Брайтоном». «Чайки» вырвали ничью на последних минутах благодаря голу Лэмпти.
АПЛ. 30 декабря, 19-й тур.
Ипсвич – Челси – 2:0
Голы: Дилеп, 12, Хатчинсон, 53.
Ипсвич – Уолтон, Дэвис, Гривз, Вулфенден, О`Ши, Каюсте (Филлипс, 77), Морси, Броудхед (Смодич, 77), Хатчинсон, Бернс (Джонсон, 86), Делап.
Челси – Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Дисаси (Гюсто, 77), Кайседо, Фернандес, Жоау Феликс (Джексон, 55), Палмер, Мадуэке (Нету, 77), Нкунку (Санчо, 65).
Астон Вилла – Брайтон – 2:2
Голы: Уоткинс, 36, Роджерс, 47 – Адингра, 12, 81.
Full-time.#CFC | #IPSCHE pic.twitter.com/lIQ0iH75Et— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 30, 2024
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