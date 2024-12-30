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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
30.12.2024 21:45 – FT 2 : 0
Челси
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Англия
30 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:51
512
10

Сенсационное фиаско перед НГ. Челси без Мудрика проиграл аутсайдеру в АПЛ

Лондонцы сенсационно уступили «Ипсвичу»

30 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:51
512
10
Сенсационное фиаско перед НГ. Челси без Мудрика проиграл аутсайдеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В понедельник, 30 декабря, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ипсвич» и «Челси».

«Синие« сенсационно проиграли новичку АПЛ, который идет в зоне вылета, со счетом 0:2. Голы за «Ипсвич» сегодня забивали Дилеп и Хатчинсон. Подопечные Марески проиграли второй подряд матч в АПЛ, а украинец Михаил Мудрик отсутствовал в заявке «Челси» из-за допингового скандала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В параллельном матче игрового дня в Бирмингеме «Астон Вилла» сыграла в результативную ничью с «Брайтоном». «Чайки» вырвали ничью на последних минутах благодаря голу Лэмпти.

АПЛ. 30 декабря, 19-й тур.

Ипсвич – Челси – 2:0
Голы: Дилеп, 12, Хатчинсон, 53.

Ипсвич – Уолтон, Дэвис, Гривз, Вулфенден, О`Ши, Каюсте (Филлипс, 77), Морси, Броудхед (Смодич, 77), Хатчинсон, Бернс (Джонсон, 86), Делап.

Челси – Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Дисаси (Гюсто, 77), Кайседо, Фернандес, Жоау Феликс (Джексон, 55), Палмер, Мадуэке (Нету, 77), Нкунку (Санчо, 65).

Астон Вилла – Брайтон – 2:2
Голы: Уоткинс, 36, Роджерс, 47 – Адингра, 12, 81.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Ипсвич Челси Астон Вилла Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 10
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Harun Bakircioğlu
От них никто и не ждал, что они в топ-4 к Новому году будут, тут вообще эксперты писали, что Мареску уволят. Но то, что допинговый скандал повлиял, видно невооруженным глазом, они по-прежнему немало создают, но уже не забивают.
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+2
Viktor Shuper
я вже думав якийсь час що до Челсі повернулася гра, але помилявся. грають і далі як калічі
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+2
VovanSidorovi4
Не хватает Миши.
Так он на лавке здорово поднимал Челси конкуренцию
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+2
Паша Мех
Да Лондонцы уже как 3 тура сенсационно теряют очки!!!Игрули бля....ть !Ни игры ,ни результата!! Очень слабо
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+2
roman75zpr
Щось засумував Челсi без Мудрика на лавцi)
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+2
uausa
Челсі треба привикати грати без Мудрика. А авторам оглядів матчів Челсі треба відвикати від заголовків типу " Челсі без Мудрика..."
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+1
Лига
Три игры уже теряют очки с Эвертоном ничья, поражение от Фулхэма теперь Ипсвич, без Мудрика дела совсем плохие
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+1
pol-55
Челсі вже записав собі 3очі в турнірку,а тут аутсайдер дере їх,ну і нерви в кінці гри,як так.
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0
Yass
Досить писати "без Мудрика" про кожен матч Челсі
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0
Nordenus
У Челси опять какой то спад пошел, что ж такое...
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0
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