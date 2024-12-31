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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
30.12.2024 21:45 – FT 2 : 0
Челси
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Англия
31 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:32
62
0

Ипсвич – Челси – 2:0. Хатчинсон прыгнул выше головы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги

31 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:32
62
0
Ипсвич – Челси – 2:0. Хатчинсон прыгнул выше головы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Омари Хатчинсон

Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси на выезде сенсационно уступил команде Ипсвич со счетом 0:2.

Голы у победителей забили Лиам Делап (с пенальти) и Омари Хатчинсон.

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря

Ипсвич – Челси – 2:0

Голы: Делап, 12 (пен), Хатчинсон, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ипсвич Таун).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Лиам Делап (Ипсвич Таун).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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