30.12.2024 21:45 – FT 2 : 0
Англия31 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:32
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Ипсвич – Челси – 2:0. Хатчинсон прыгнул выше головы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Английской Премьер-лиги
31 декабря 2024, 03:25 | Обновлено 31 декабря 2024, 03:32
62
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Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси на выезде сенсационно уступил команде Ипсвич со счетом 0:2.
Голы у победителей забили Лиам Делап (с пенальти) и Омари Хатчинсон.
Украинский хавбек синих Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за допинг-скандала.
АПЛ. 19-й тур, 30 декабря
Ипсвич – Челси – 2:0
Голы: Делап, 12 (пен), Хатчинсон, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ипсвич Таун).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Лиам Делап (Ипсвич Таун).
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