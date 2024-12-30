30.12.2024 21:45 - : -
Англия30 декабря 2024, 14:34 |
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Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 декабря в 21:45 матч чемпионата Англии
30 декабря 2024, 14:34 |
18
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В понедельник, 30 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ипсвич» и «Челси».
Игра пройдет в Ипсвиче на стадионе «Портмэн Роуд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ипсвич – ЧелсиСмотреть трансляцию
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