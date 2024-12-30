В понедельник, 30 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ипсвич» и «Челси».

Игра пройдет в Ипсвиче на стадионе «Портмэн Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ипсвич – Челси Смотреть трансляцию

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ