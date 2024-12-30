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Ипсвич Таун
30.12.2024 21:45 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2024, 14:34 |
18
0

Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 декабря в 21:45 матч чемпионата Англии

30 декабря 2024, 14:34 |
18
0
Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
DAZN

В понедельник, 30 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ипсвич» и «Челси».

Игра пройдет в Ипсвиче на стадионе «Портмэн Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Ипсвич – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ипсвич – Челси
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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