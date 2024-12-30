30 декабря на «Портмен Роуд» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич Таун» встретится с «Челси». Поединок начнется в 21:45 по киевкому времени.

Ипсвич Таун

Команда долгое время прозябала на крайне скромном уровне. Переломным было назначение на тренерский пост Маккены. Не имевший такого опыта, молодой специалист, освоившись, привел подопечных ко двум повышениям в классе кряду. В 2023-м году трактористы наконец-то вернулись в Чемпионшип - и сразу там взяли второе место. Понимая, что уж на АПЛ коллектив явно не тянет, летом активно подписывали футболистов. Но все равно был тяжелый старт. Но сдаваться новичок не намерен, и в декабре была важная победа над Вулверхэмптоном, прямым конкурентом. Но потом были слишком уж сильные соперники. Ньюкаслу и вовсе уступили разгромно. Да и с Арсеналом единственный гол в середине первого тайма забил Хаверц.

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Челси

Клуб при новых владельцах не впечатлял. В 2023-м году и вовсе было место за пределами зоны еврокубков. Да и прошлой весной, с Почеттино, поднялись на 6-е место - по тому, что после такого досрочно, уже после года сотрудничества, расстались с аргентинцем, это было признано неудовлетворительным результатом. В итоге летом на тренерский пост заманили Мареску, как раз вернувшего Лестер в АПЛ. Тот справляется вполне успешно - по сути, только вылет из Кубка Лиги на ранних этапах можно внести в упрек. А так групповой этап Лиги конференций завершили со стопроцентным результатом, выиграв все 6 матчей - там Энцо обеспечивает практику резервистам. Основа же превратилась к декабрю в главного конкурента Ливерпулю. Но, казалось, это и помешало, ведь сначала была нулевая ничья с Эвертоном, а потом, ведя с Фулхэмом, в концовке пропустили дважды, в итоге безвольно уступив.

Статистика личных встреч

Синие выиграли 4 из 5 последних поединках при одной ничьей. Но после 2011-го года клубы не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку столичного гранда. Ставим на то, что гости выиграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,6).