Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ипсвич – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
30.12.2024 21:45 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2024, 07:21 | Обновлено 30 декабря 2024, 07:22
146
0

Ипсвич – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 декабря в 21:45 по Киеву

30 декабря 2024, 07:21 | Обновлено 30 декабря 2024, 07:22
146
0
Ипсвич – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря на «Портмен Роуд» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич Таун» встретится с «Челси». Поединок начнется в 21:45 по киевкому времени.

Ипсвич Таун

Команда долгое время прозябала на крайне скромном уровне. Переломным было назначение на тренерский пост Маккены. Не имевший такого опыта, молодой специалист, освоившись, привел подопечных ко двум повышениям в классе кряду. В 2023-м году трактористы наконец-то вернулись в Чемпионшип - и сразу там взяли второе место. Понимая, что уж на АПЛ коллектив явно не тянет, летом активно подписывали футболистов. Но все равно был тяжелый старт. Но сдаваться новичок не намерен, и в декабре была важная победа над Вулверхэмптоном, прямым конкурентом. Но потом были слишком уж сильные соперники. Ньюкаслу и вовсе уступили разгромно. Да и с Арсеналом единственный гол в середине первого тайма забил Хаверц.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Челси

Клуб при новых владельцах не впечатлял. В 2023-м году и вовсе было место за пределами зоны еврокубков. Да и прошлой весной, с Почеттино, поднялись на 6-е место - по тому, что после такого досрочно, уже после года сотрудничества, расстались с аргентинцем, это было признано неудовлетворительным результатом. В итоге летом на тренерский пост заманили Мареску, как раз вернувшего Лестер в АПЛ. Тот справляется вполне успешно - по сути, только вылет из Кубка Лиги на ранних этапах можно внести в упрек. А так групповой этап Лиги конференций завершили со стопроцентным результатом, выиграв все 6 матчей - там Энцо обеспечивает практику резервистам. Основа же превратилась к декабрю в главного конкурента Ливерпулю. Но, казалось, это и помешало, ведь сначала была нулевая ничья с Эвертоном, а потом, ведя с Фулхэмом, в концовке пропустили дважды, в итоге безвольно уступив.

Статистика личных встреч

Синие выиграли 4 из 5 последних поединках при одной ничьей. Но после 2011-го года клубы не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку столичного гранда. Ставим на то, что гости выиграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Ипсвич Таун
30 декабря 2024 -
21:45
Челси
Фора Челси (-1) 1.60 Сделать ставку
По теме:
Астон Вилла – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Именно это написал ему». Экс-тренер Шахтера отреагировал на допинг Мудрика
Ипсвич Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан уволит экс-наставника Шахтера. Известно, кто его заменит
Футбол | 30 декабря 2024, 00:22 4
Милан уволит экс-наставника Шахтера. Известно, кто его заменит
Милан уволит экс-наставника Шахтера. Известно, кто его заменит

Паулу Фонсека очень близок к отставке

Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Футбол | 29 декабря 2024, 12:09 80
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной

Украинскому футболисту поставили инъекцию стволовых клеток

Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Футбол | 29.12.2024, 16:39
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30.12.2024, 00:36
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Футбол | 30.12.2024, 07:32
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
29.12.2024, 05:48 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
28.12.2024, 23:27 1
Бокс
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
28.12.2024, 08:41 7
Бокс
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
28.12.2024, 19:43 1
Футбол
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
28.12.2024, 23:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем