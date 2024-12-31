Сенсационный Ноттингем. Как выглядит таблица АПЛ перед окончанием 2024 года

30 декабря состоялись последние матчи АПЛ 2024/25 в 2024 году.

Манчестер Юнайтед продолжил падение и на Олд Траффорд проиграл Ньюкаслу со счетом 0:2. Астон Вилла и Брайтон в Бирмингеме выдали голевой поединок на 4 мяча – 2:2.

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Челси без украинского вингера Михаила Мудрика потерпел второе поражение подряд, на этот раз уступив на выезде Ипсвичу 0:2.

Из-за очередного фиаско пенсионеры опустились на 4-е место в таблице чемпионата Англии, утратив возможность завершить год на второй строчке. Теперь на втором месте располагается Ноттингем Форест, который с этой позиции сможет скинуть только Арсенал, но уже в 2025.

Канониры 1 января проведут поединок 19-го тура против Брентфорда. У подопечных Микеля Артеты 37 очков и игра в запасе, а у Ноттингема – 38 баллов.

Лидером АПЛ является невероятный Ливерпуль под руководством Арне Слота – 45 пунктов.

Таблица АПЛ 2024/25 перед завершением 2024 года