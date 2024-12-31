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  4. Сенсационный Ноттингем. Как выглядит таблица АПЛ перед окончанием 2024 года
Англия
31 декабря 2024, 08:21 |
1231
0

Сенсационный Ноттингем. Как выглядит таблица АПЛ перед окончанием 2024 года

Лесники с 37 очками занимают второе место, лидер – Ливерпуль (45 пунктов)

31 декабря 2024, 08:21 |
1231
0
Сенсационный Ноттингем. Как выглядит таблица АПЛ перед окончанием 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоялись последние матчи АПЛ 2024/25 в 2024 году.

Манчестер Юнайтед продолжил падение и на Олд Траффорд проиграл Ньюкаслу со счетом 0:2. Астон Вилла и Брайтон в Бирмингеме выдали голевой поединок на 4 мяча – 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Челси без украинского вингера Михаила Мудрика потерпел второе поражение подряд, на этот раз уступив на выезде Ипсвичу 0:2.

Из-за очередного фиаско пенсионеры опустились на 4-е место в таблице чемпионата Англии, утратив возможность завершить год на второй строчке. Теперь на втором месте располагается Ноттингем Форест, который с этой позиции сможет скинуть только Арсенал, но уже в 2025.

Канониры 1 января проведут поединок 19-го тура против Брентфорда. У подопечных Микеля Артеты 37 очков и игра в запасе, а у Ноттингема – 38 баллов.

Лидером АПЛ является невероятный Ливерпуль под руководством Арне Слота – 45 пунктов.

Таблица АПЛ 2024/25 перед завершением 2024 года

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 18 14 3 1 45 - 17 45
2 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26 - 19 37
3 Арсенал 18 10 6 2 35 - 16 36
4 Челси 19 10 5 4 38 - 23 35
5 Ньюкасл 19 9 5 5 32 - 21 32
6 Манчестер Сити 19 9 4 6 32 - 26 31
7 Борнмут 19 8 6 5 29 - 23 30
8 Фулхэм 19 7 8 4 28 - 25 29
9 Астон Вилла 19 8 5 6 28 - 31 29
10 Брайтон 19 6 9 4 29 - 28 27
11 Тоттенхэм 19 7 3 9 41 - 28 24
12 Брентфорд 18 7 3 8 32 - 32 24
13 Вест Хэм 19 6 5 8 23 - 35 23
14 Манчестер Юнайтед 19 6 4 9 21 - 26 22
15 Кристал Пэлас 19 4 8 7 20 - 27 20
16 Эвертон 18 3 8 7 15 - 24 17
17 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31 - 42 16
18 Ипсвич Таун 19 3 6 10 18 - 33 15
19 Лестер 19 3 5 11 22 - 42 14
20 Саутгемптон 19 1 3 15 12 - 39 6
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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