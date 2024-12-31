Сенсационный Ноттингем. Как выглядит таблица АПЛ перед окончанием 2024 года
Лесники с 37 очками занимают второе место, лидер – Ливерпуль (45 пунктов)
30 декабря состоялись последние матчи АПЛ 2024/25 в 2024 году.
Манчестер Юнайтед продолжил падение и на Олд Траффорд проиграл Ньюкаслу со счетом 0:2. Астон Вилла и Брайтон в Бирмингеме выдали голевой поединок на 4 мяча – 2:2.
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Челси без украинского вингера Михаила Мудрика потерпел второе поражение подряд, на этот раз уступив на выезде Ипсвичу 0:2.
Из-за очередного фиаско пенсионеры опустились на 4-е место в таблице чемпионата Англии, утратив возможность завершить год на второй строчке. Теперь на втором месте располагается Ноттингем Форест, который с этой позиции сможет скинуть только Арсенал, но уже в 2025.
Канониры 1 января проведут поединок 19-го тура против Брентфорда. У подопечных Микеля Артеты 37 очков и игра в запасе, а у Ноттингема – 38 баллов.
Лидером АПЛ является невероятный Ливерпуль под руководством Арне Слота – 45 пунктов.
Таблица АПЛ 2024/25 перед завершением 2024 года
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45 - 17
|45
|2
|Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26 - 19
|37
|3
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35 - 16
|36
|4
|Челси
|19
|10
|5
|4
|38 - 23
|35
|5
|Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32 - 21
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|9
|4
|6
|32 - 26
|31
|7
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28 - 25
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28 - 31
|29
|10
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29 - 28
|27
|11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41 - 28
|24
|12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32 - 32
|24
|13
|Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23 - 35
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|6
|4
|9
|21 - 26
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20 - 27
|20
|16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15 - 24
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31 - 42
|16
|18
|Ипсвич Таун
|19
|3
|6
|10
|18 - 33
|15
|19
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22 - 42
|14
|20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12 - 39
|6
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