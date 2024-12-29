Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк объяснил новость о том, что в кровь футболиста сборной Украины Михаила Мудрика мог попасть допинг от коровы:

«Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония? Не хочется комментировать инсайдерские потуги Бурбаса, но есть ощущение, что это понесется по медиа.

Стволовые клетки – давно известная и распространенная в Европе и мире процедура, которую начали активно использовать задолго до Украины. Правда, берутся эти стволовые клетки из тканей самого пациента – жира, костного мозга или крови – во избежание иммунной реакции отторжения на кровь другого пациента. Брать это от животных – опасно, плюс собственные клетки справляются.

О невероятном сценарии заражения коровы мельдонием, из которой взяли клетки, чтобы ввести Мудрику в колено даже думать отказываюсь, потому что такие препараты проходят хотя бы какую-нибудь минимальную очистку, сертифицирование и подготовку перед тем, как быть введенными. Эта версия звучит слишком фантастически и с большим количеством логических пробелов.

Откуда могла взяться история о коровьей крови? Вспомнил об актовегине. Это «препарат», синтезируемый из крови телят. В основном используется в постсоветском пространстве в неврологии для реабилитации после инсульта. Также слышал, что кое-кто предлагает это вводить спортсменам в мышцы для лучшего восстановления. К счастью, никакие исследования этот бред не доказали.

Но даже если Миши и кололи актовегин, то вопрос о наличии мельдония остается открытым. Хоть уже и надоело в этом разбираться.

Мне просто жаль, что в истории с Мудриком уже третью неделю приходится копаться в сортах говна, о котором нормальный врач даже не должен знать. Все эти мельдонии, актовегины, коровьи сыворотки – это такое невежество, что у меня просто нет слов, как игрок уровня сборной Украины и Челси может в таком увязнуть», – сообщил Бабелюк.