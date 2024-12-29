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  4. Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Англия
29 декабря 2024, 15:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 15:09
2806
10

Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал новость о допинге украинского футболиста

29 декабря 2024, 15:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 15:09
2806
10
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк объяснил новость о том, что в кровь футболиста сборной Украины Михаила Мудрика мог попасть допинг от коровы:

«Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония? Не хочется комментировать инсайдерские потуги Бурбаса, но есть ощущение, что это понесется по медиа.

Стволовые клетки – давно известная и распространенная в Европе и мире процедура, которую начали активно использовать задолго до Украины. Правда, берутся эти стволовые клетки из тканей самого пациента – жира, костного мозга или крови – во избежание иммунной реакции отторжения на кровь другого пациента. Брать это от животных – опасно, плюс собственные клетки справляются.

О невероятном сценарии заражения коровы мельдонием, из которой взяли клетки, чтобы ввести Мудрику в колено даже думать отказываюсь, потому что такие препараты проходят хотя бы какую-нибудь минимальную очистку, сертифицирование и подготовку перед тем, как быть введенными. Эта версия звучит слишком фантастически и с большим количеством логических пробелов.

Откуда могла взяться история о коровьей крови? Вспомнил об актовегине. Это «препарат», синтезируемый из крови телят. В основном используется в постсоветском пространстве в неврологии для реабилитации после инсульта. Также слышал, что кое-кто предлагает это вводить спортсменам в мышцы для лучшего восстановления. К счастью, никакие исследования этот бред не доказали.

Но даже если Миши и кололи актовегин, то вопрос о наличии мельдония остается открытым. Хоть уже и надоело в этом разбираться.

Мне просто жаль, что в истории с Мудриком уже третью неделю приходится копаться в сортах говна, о котором нормальный врач даже не должен знать. Все эти мельдонии, актовегины, коровьи сыворотки – это такое невежество, что у меня просто нет слов, как игрок уровня сборной Украины и Челси может в таком увязнуть», – сообщил Бабелюк.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг Дмитрий Бабелюк
Микола Титюк Источник
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Комментарии 10
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Gargantua81
кабан застрелил человека,
а мог бы наверное съесть (с)
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+5
Harun Bakircioğlu
Вот это тему подкинули в воскресенье, редакция в экстазе, вчера за весь день на сайте было три коммента
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+4
Коментатор
Тепер з нетерпінням чекаємо на нову інформацію від Бурбаса
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+3
Pavel_i_CO
А сіно корова їла на базі Динамо Київ?)
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+2
ТвояМамка
бурбасенок же не врёт, вы шо
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+2
mini.f
Советую этому сайту закрывать эту тему- уже, кто-только мог, высказали свои версии на эту тему. Ребята с ВАДА разберутся с Мудриком более профессионально, нашим диванным экспертам там делать нечего. А Мудрик пусть сушит сухари, мы не скоро его увидим на экране телевизоров...
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+1
umnuy2
иногда этот бурбас так и нарывается на рифму
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+1
serhiy
Вони думають,що ми країна третього сорту і користуємся коровячими стовбуровими клітинами ))). Ще розкажіть про стовбурові клітини немовлят москалів ,які ми розводим на фермах ).. Що завгодно будуть придумувати ,щоб звинуватити УАФ, членсі довбане ! (
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Преступление раскрыто🕵️
Губашлёп шляпарен очка, доил короваева из дыр очки☝️и подливал допинг мудрику
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-8
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