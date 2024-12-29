Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился новой информацией о допинге вингера сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

По данным источника, в лагере национальной команды футболист почувствовал дискомфорт, который мешал нормально играть. Мудрику поставили инъекцию в виде стволовых клеток, которые помогают восстанавливать поврежденные части организма.

Эти стволовые клетки были взяти из коровы, в организме которой мог находится мельдоний. Именно этот запрещенный препарат нашли в организме футболиста. Инъекцию проводил физиотерапевт сборной Украины Игорь Поробия.

Кроме того, источник сообщает, что эта инъекция была единственным случаем, который отличался от всего происходящего с Мудриком за последние полтора года.

Ранее сообщалось, что если проба «B» Михаила Мудрика окажется положительной, украинскому футболисту грозит длительная дисквалификация.