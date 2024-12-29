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Англия
29 декабря 2024, 12:09 | Обновлено 29 декабря 2024, 12:12
2824
23

Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной

Украинскому футболисту поставили инъекцию стволовых клеток

29 декабря 2024, 12:09 | Обновлено 29 декабря 2024, 12:12
2824
23
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился новой информацией о допинге вингера сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

По данным источника, в лагере национальной команды футболист почувствовал дискомфорт, который мешал нормально играть. Мудрику поставили инъекцию в виде стволовых клеток, которые помогают восстанавливать поврежденные части организма.

Эти стволовые клетки были взяти из коровы, в организме которой мог находится мельдоний. Именно этот запрещенный препарат нашли в организме футболиста. Инъекцию проводил физиотерапевт сборной Украины Игорь Поробия.

Кроме того, источник сообщает, что эта инъекция была единственным случаем, который отличался от всего происходящего с Мудриком за последние полтора года.

Ранее сообщалось, что если проба «B» Михаила Мудрика окажется положительной, украинскому футболисту грозит длительная дисквалификация.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси сборная Украины по футболу Михаил Мудрик допинг дисквалификация
Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 23
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Alehandro
Зробили ін'єкцію стовбурових клітин з корови, яка їла траву, що проросла на рештках дохлого кацапського загарбника, який, ймовірно, і вживав заборонену речовину... Мурзік не винен. #СвободуМурзіку!
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+8
Saar
🤣🤣🤣 а корову на скільки дискваліфікували?🤣🤣🤣
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+6
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VK-Sport
це вобще то не шутки, скоро ще почне мичати
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+5
contr
Тепер ми будемо називати Мудрика Му Му ☝️
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
romario1501
МуМуддрик)))
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+4
Gargantua81
тут комментировать только портить
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+4
sania
А корів лікують мельдонієм? Чи корова спортсменка?
Ответить
+3
Falko
Бурбас відсвяткував Новий рік достроково, не витримав?
Ответить
+3
VK-Sport
мудрик і му-му
Ответить
+3
didora
Як придумають якусь херню, хоч стій хоч падай. А просто грати без іньєкцій вони вже не можуть. Тільки треба щось колоти. Це вже не спорт (футбол), а культуризм якийсь. То порошки, то протеїн жруть. Скоро премікси почнуть жерти, як СВИНІ!!!
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+2
EGOS
та певно корова (по фамілії грачова ) сквіртанула мудрагелю прямо в писок, от міху і попив коктеля з мельдонієм, добре шо не захлинувся
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+2
Nordenus
Уже представляю заголовки британских СМИ
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+2
COBA
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+2
serhiy
Спихнули все на збірну України. У№обки членсі !
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+1
zhyr
давайте нам ще коров"ячий грип якийсь
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+1
turist86
То не Ігор Поробія був, а Доктор Айболіт 
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+1
AndiM
Що далі, допінг від контакту з дельфіном в дельфінарії  
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0
AK.228
Ох уж эти врачи сборной.. то таблетки перепутают , то корову подсунут
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0
Gargantua81
новый украинский блокбастер "Субстанция"
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0
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