Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Украинскому футболисту поставили инъекцию стволовых клеток
Украинский журналист Игорь Бурбас поделился новой информацией о допинге вингера сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
По данным источника, в лагере национальной команды футболист почувствовал дискомфорт, который мешал нормально играть. Мудрику поставили инъекцию в виде стволовых клеток, которые помогают восстанавливать поврежденные части организма.
Эти стволовые клетки были взяти из коровы, в организме которой мог находится мельдоний. Именно этот запрещенный препарат нашли в организме футболиста. Инъекцию проводил физиотерапевт сборной Украины Игорь Поробия.
Кроме того, источник сообщает, что эта инъекция была единственным случаем, который отличался от всего происходящего с Мудриком за последние полтора года.
Ранее сообщалось, что если проба «B» Михаила Мудрика окажется положительной, украинскому футболисту грозит длительная дисквалификация.
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