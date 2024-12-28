«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана

Директор Национального антидопингового центра Сергей Попик отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

– Раскрытие пробы «Б» как-то ухудшит, улучшит перспективы?

– В зависимости от ситуации. Если проба «Б» положительная, как и «А», то она только цементирует ситуацию первоначального потенциального обвинения. Когда проба «Б» отрицательная, то есть опровергает результат пробы «А», это говорит только о том, что дело будет закрыто. Но практика такова, что проба «Б» – это 99.9% подтверждение пробы «А».

– Не могу не спросить о Михаиле Мудрике. Что вам известно по этому делу?

– Ничего не известно. Не могу комментировать антидопинговые дела, которые возбуждены или которые реализуются не моей национальной антидопинговой организацией.