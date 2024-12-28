Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана
Англия
28 декабря 2024, 13:32 |
544
4

«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана

Сергей Попик прокомментировал допинг-скандал звездного футболиста

28 декабря 2024, 13:32 |
544
4
«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Директор Национального антидопингового центра Сергей Попик отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

– Раскрытие пробы «Б» как-то ухудшит, улучшит перспективы?

– В зависимости от ситуации. Если проба «Б» положительная, как и «А», то она только цементирует ситуацию первоначального потенциального обвинения. Когда проба «Б» отрицательная, то есть опровергает результат пробы «А», это говорит только о том, что дело будет закрыто. Но практика такова, что проба «Б» – это 99.9% подтверждение пробы «А».

– Не могу не спросить о Михаиле Мудрике. Что вам известно по этому делу?

– Ничего не известно. Не могу комментировать антидопинговые дела, которые возбуждены или которые реализуются не моей национальной антидопинговой организацией.

По теме:
«Всю жизнь...» Мама Мудрика прокомментировала допинг-скандал сына
Официальное заявление ФИДЕ: Карлсен нарушил правила дресс-кода
ФОТО. Игрок Брайтона пытался ударить Ярмолюка локтем по лицу
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Футбол | 27 декабря 2024, 19:53 1
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»

Криштиану подшутил о росте Тибо Куртуа

Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году
Футбол | 28 декабря 2024, 11:25 3
Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году
Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году

Бывший нападающий сборной Украины отметил Александра Шовковского

Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Футбол | 27.12.2024, 18:43
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Бокс | 28.12.2024, 07:55
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Символическая сборная осенней части cезона УПЛ. Версия Sport.ua
Футбол | 28.12.2024, 09:00
Символическая сборная осенней части cезона УПЛ. Версия Sport.ua
Символическая сборная осенней части cезона УПЛ. Версия Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Между оглашением результатов пробы А и вскрытием пробы Б по протоколу должно пройти 20 дней, за которые спортсмен может признаться и уменьшить срок дисквалификации.
Ну то есть еще недельку будем читать экспертные мнения.
Ответить
0
KIEWADIM
Де вже ця проба B??
Ответить
0
antt
Поведінка гравця після цього, його подорожі, багато про що свідчить. І скоріше не на його користь. І що він власне про це думає чи очікує
Ответить
0
Burevestnik
"Експерт зізнався" після тортур шо йому "Нічого не відомо"...
ну дуже інформативна новина!!!   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
27.12.2024, 11:31 2
Футбол
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 13
Футбол
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
26.12.2024, 09:00 5
Футбол
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 1
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
27.12.2024, 08:27
Бокс
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем