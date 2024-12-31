Рубен АМОРИМ: «Нужно продолжать делать свою работу»

Португальский тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после фиаско в 19-м туре АПЛ против «Ньюкасла» (0:2).

«Это действительно тяжело. Это один из худших моментов в истории нашего клуба. Мы должны принять еще одно поражение перед нашими болельщиками, и «Ньюкасл» в матче был лучше. Мы пропустили два мяча, и в этот момент трудно переломить результат. Это очень тяжелый момент для всех, поэтому мы должны продолжать делать свою работу. Другого пути нет.

Действительно сложно проанализировать игру. Они начали очень хорошо, и мы пропустили – очень нервничали. Затем второй гол, очень рано в игре. Это было действительно тяжело для нас. Они были лучше нас. Даже на протяжении всей игры они контролировали ситуацию. Мы были лучше во втором тайме, но это потому, что мои игроки старались, действительно старались. Но они, как я уже сказал, были лучше нас, и они выиграли игру.

Вы можете почувствовать, как падает наша уверенность – это плохо. Мы должны понимать, что находимся в очень трудной ситуации. Иногда им действительно тяжело на поле терпеть эти поражения, но мы должны продолжать. Еще раз – другого пути нет. Мы должны усердно работать и готовиться к следующим играм», – прокомментировал Аморим.

Красные дьяволы заканчивают год на 14-м месте турнирной таблице чемпионата Англии. Пока что на счету коллектива 22 пункта.