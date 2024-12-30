Падение Красных дьяволов продолжается. МЮ дома уступил Ньюкаслу

30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 4-й минуте звездный форвард «Нюькасла» Александер Исак после подачи вывел свою команду вперед. Всего через 15 минут хавбек Жоэлинтон удвоил преимущество. «Красные дьяволы» не сумели ответить забитыми голами.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 22 очка, занимает 14-е место. «Ньюкасл» набрал 32 пункта и занимает пятую позицию.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 30 декабря

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:2

Голи: Исак, 4, Жоэлинтон, 19

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