Падение Красных дьяволов продолжается. МЮ дома уступил Ньюкаслу
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу сорок
30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».
Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
На 4-й минуте звездный форвард «Нюькасла» Александер Исак после подачи вывел свою команду вперед. Всего через 15 минут хавбек Жоэлинтон удвоил преимущество. «Красные дьяволы» не сумели ответить забитыми голами.
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 22 очка, занимает 14-е место. «Ньюкасл» набрал 32 пункта и занимает пятую позицию.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 30 декабря
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:2
Голи: Исак, 4, Жоэлинтон, 19
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владиславу Семенчуку было 28 лет...
Чжан Чжилей может подраться с украинским чемпионом
ни имен , ни воли к победам, ни титулов
Лысый хоть держал на плаву МЮ