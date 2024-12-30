Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Падение Красных дьяволов продолжается. МЮ дома уступил Ньюкаслу
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.12.2024 22:00 – FT 0 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2024, 23:53 |
163
6

Падение Красных дьяволов продолжается. МЮ дома уступил Ньюкаслу

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу сорок

30 декабря 2024, 23:53 |
163
6
Падение Красных дьяволов продолжается. МЮ дома уступил Ньюкаслу
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 4-й минуте звездный форвард «Нюькасла» Александер Исак после подачи вывел свою команду вперед. Всего через 15 минут хавбек Жоэлинтон удвоил преимущество. «Красные дьяволы» не сумели ответить забитыми голами.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», имея в своем активе 22 очка, занимает 14-е место. «Ньюкасл» набрал 32 пункта и занимает пятую позицию.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 30 декабря

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:2

Голи: Исак, 4, Жоэлинтон, 19

Фотогалерея:

По теме:
Сенсационное фиаско перед НГ. Челси без Мудрика проиграл аутсайдеру в АПЛ
Пробили дно. Манчестер Юнайтед повторил клубный антирекорд
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:2. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов
Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александер Исак Жоэлинтон Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии
Футбол | 30 декабря 2024, 22:45 0
Бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии
Бывший футболист клуба УПЛ трагически погиб после ужасной аварии

Владиславу Семенчуку было 28 лет...

Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Бокс | 30 декабря 2024, 07:49 2
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера

Чжан Чжилей может подраться с украинским чемпионом

Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Футбол | 30.12.2024, 19:39
Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Милевский назвал самую слабую позицию в составе киевского Динамо
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Футбол | 30.12.2024, 07:32
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.12.2024, 10:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii Babak
как был мю никем до САФ, так и снова стал никем после САФ
ни имен , ни воли к победам, ни титулов
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
VovanSidorovi4
Зря уволили Тен Хагена.
Лысый хоть держал на плаву МЮ
Ответить
+1
Alfred
Скоро Евертон обжене, вже на п'яти наступає
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Зато Рашфорд весь матч просидел
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52
Бокс
Завершилась первая часть ЧУ по хоккею. Неожиданный лидер + таблица
Завершилась первая часть ЧУ по хоккею. Неожиданный лидер + таблица
29.12.2024, 15:13
Хоккей
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
29.12.2024, 07:22 17
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
29.12.2024, 07:45 4
Бокс
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
29.12.2024, 02:53 7
Футбол
Бой за два титула? Журналисты назвали вероятных соперников Ломаченко
Бой за два титула? Журналисты назвали вероятных соперников Ломаченко
29.12.2024, 11:17 2
Бокс
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
30.12.2024, 12:16 8
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем