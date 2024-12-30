30 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда выиграла прошлый розыгрыш Кубка Англии, и это дало двусмысленный эффект. С одной стороны, так провалившиеся в целом манкунианцы получили пропуск на евроарене. И красные дьяволы вполне неплохо там играют, и то прибавив в основном после отставки тен Хага. Но в целом Эрик не сумел исправить положение - осенью оно стало откровенно аховым. Вот только и при Рубене Амориме резкого оздоровления не произошло. И после разгрома Эвертона МЮ проигрывали Арсеналу и даже Ноттингем Форест, а фартовые 2:1 с Сити сменились вылетом из Кубка Лиги после поражения нестабильному Тоттенхэму. Потом сухо проиграли в чемпионате и Борнмуту, и даже Вулверхэмптону.

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Ньюкасл Юнайтед

Клуб при Эдди Хау быстро сменил отчаянную борьбу за выживание на подъем на 4-е место в АПЛ. Но в прошлом сезоне уже все выглядело не так триумфально. Долгожданное возвращение в Лигу чемпионов обернулось последним местом в группе, пусть даже там в соперниках были гранды, Милан с дортмундской Боруссией и ПСЖ. А 7-е место в Премьер-Лиге ничего не дало: из-за того, что кубок завоевал Манчестер Юнайтед, сороки остались без пропуска даже в Лигу конференций. Летом толком не набрав новичков, команда проявляет себя в основном в Кубке Лиги, где выбили не только Уимблдон, но и Ноттингем Форест, Челси и, в декабре, Брентфорд. В чемпионате же черно-белые откровенно нестабильны, и могут что выиграть, что проиграть с кем угодно. Впрочем, месяц и год заканчивают в хорошей форме, и очередная победа, над Астон Виллой, принесла выход на пятое место.

Статистика личных встреч

В 2023-м году сороки выигрывали трижды кряду. Но в мае на Олд Траффорд хозяева победили 3:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы примерно равными. Ставим на то, что гости, что показали отличную форму, выиграют, но с форой 0 (коэффициент - 1,89).