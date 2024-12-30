30.12.2024 22:00 – FT 0 : 2
Англия30 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:58
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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:2. Фиаско Красных дьяволов. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
30 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:58
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30 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».
Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Счет открыл форвард гостей Александер Исак на 4-й минуте. Через 15 минут Жоэлинтон удвоил преимущество «Ньюкасла».
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 30 декабря
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:2
Гол: Исак, 4, Жоэлинтон, 19
События матча
19’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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