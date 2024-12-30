В понедельник, 30 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Смотреть трансляцию

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