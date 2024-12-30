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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.12.2024 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2024, 14:28 |
14
0

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 декабря в 22:00 матч чемпионата Англии

30 декабря 2024, 14:28 |
14
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 30 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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