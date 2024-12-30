30.12.2024 22:00 - : -
Англия30 декабря 2024, 14:28 |
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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 декабря в 22:00 матч чемпионата Англии
30 декабря 2024, 14:28 |
14
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В понедельник, 30 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – НьюкаслСмотреть трансляцию
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