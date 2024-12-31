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  4. Клуб УПЛ объявил о прекращении сотрудничества с директором
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 09:43 |
538
0

Клуб УПЛ объявил о прекращении сотрудничества с директором

«Левый Берег» сообщил, что Олег Егоров покидает команду

31 декабря 2024, 09:43 |
538
0
Клуб УПЛ объявил о прекращении сотрудничества с директором
Левый Берег. Олег Егоров

«Левый Берег» объявил о прекращении сотрудничества с директором клуба Олегом Егоровым – в команде поблагодарили специалиста за четыре года работы:

«Олег Олегович присоединился к нашему клубу в конце 2020 года и занимал должность сначала исполнительного директора, а впоследствии – директора «Левого Берега». В течение четырех лет работы специалист прошел вместе с клубом все футбольные ступени: развитие детской академии, создание любительской команды, получение ею профессионального статуса, участие во Второй и Первой лигах и, наконец, повышение в Премьер-лигу.

В течение этого времени Егоров выполнял многочисленные ключевые функции, включая обеспечение стабильной и эффективной работы клуба, налаживание партнерских связей, создание благоприятных условий для развития игроков, тренеров и всего персонала клуба. Но больше всего ценим его способность строить дружескую атмосферу в коллективе, где каждый чувствует себя важной частью большой футбольной семьи.

От имени руководства, всех команд и работников ФК «Левый Берег» искренне благодарим Олега Олеговича за его преданную работу и значительный вклад в стремительное развитие нашего клуба. Желаем мечтать, верить и воплощать! Карьерный рост и успехи в новых проектах!», – говорится в сообщении клуба.

«Левый Берег» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 16 баллов.

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Микола Титюк Источник: ФК Левый берег
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