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  4. Любенович прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 футболистов
Украина. Первая лига
31 декабря 2024, 09:13 |
1682
0

Любенович прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 футболистов

Специалист ждет выхода «Миная» из отпуска

31 декабря 2024, 09:13 |
1682
0
Любенович прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 футболистов
ФК Минай. Желько Любенович

В непростой ситуации оказался «Минай» этой зимой. Как уже сообщалось, в клубе решили обновить состав команды, в связи с чем одна часть футболистов вынуждена была покинуть ее ряды, а другая была выставлена на трансфер.

В общем закарпатский клуб этой зимой может потерять до 15 футболистов. Главный тренер «Миная» серб Желько Любенович на просьбу корреспондента Sport.ua прокомментировал эту ситуацию:

«Честно говоря, не знаю, что меня ждет в феврале. Поэтому даже не представляю, как это комментировать. Могу лишь сказать, что пока не знаю, как работать на таком уровне. Впрочем, придется, ведь контракт есть контракт. Хотя говорить что-то конкретное пока рано, ведь до начала тренировочного сбора «Миная» остается полтора месяца».

Добавим, что после отпуска начало работы закарпатской команды в новом году намечено на 17 февраля.

Ранее Sport.ua сообщал, что после того, как футболисты «Миная» потеряли все шансы повыситься в классе, команда не избежит значительных кадровых изменений.

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Желько Любенович Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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