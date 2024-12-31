Любенович прокомментировал ситуацию с возможным уходом 15 футболистов

В непростой ситуации оказался «Минай» этой зимой. Как уже сообщалось, в клубе решили обновить состав команды, в связи с чем одна часть футболистов вынуждена была покинуть ее ряды, а другая была выставлена на трансфер.

В общем закарпатский клуб этой зимой может потерять до 15 футболистов. Главный тренер «Миная» серб Желько Любенович на просьбу корреспондента Sport.ua прокомментировал эту ситуацию:

«Честно говоря, не знаю, что меня ждет в феврале. Поэтому даже не представляю, как это комментировать. Могу лишь сказать, что пока не знаю, как работать на таком уровне. Впрочем, придется, ведь контракт есть контракт. Хотя говорить что-то конкретное пока рано, ведь до начала тренировочного сбора «Миная» остается полтора месяца».

Добавим, что после отпуска начало работы закарпатской команды в новом году намечено на 17 февраля.

Ранее Sport.ua сообщал, что после того, как футболисты «Миная» потеряли все шансы повыситься в классе, команда не избежит значительных кадровых изменений.