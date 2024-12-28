Кадровая революция. Минай может оставить до 15 футболистов

Как стало известно Sport.ua после того, как футболисты перволигового «Миная» потеряли все шансы повыситься в классе, команда не избежит значительных кадровых изменений.

По имеющейся информации больше не будут выступать за «Минай» Даниил Хондак, Михаил Плохотнюк, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Олег Вишневский, Владислав Еременко, Егор Шалфеев. Скорее всего, продолжат карьеру в других клубах Евгений Рязанцев, Дмитрий Прихна, Денис Барченко.

На трансфер выставлены Тарас Дмитрук, Артур Ременяк, Богдан Чуев, Назарий Воробчак, Кирилл Прокопчук.

Подготовку ко второй части сезона закарпатцы планируют начать в середине февраля 2025 года. Тогда и появится конкретика в вопросе, останется ли в «Минае» главный тренер Желько Любенович.

Сейчас «Минай» занимает 13 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, что «Минай» официально прекратил сотрудничество с форвардом Михаилом Плохотнюком.