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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 09:30 | Обновлено 31 декабря 2024, 09:34
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Денис КОСТЫШИН: Шутят, что моя голова настолько большая, что грех промазать

Полузащитник Александрии дал эксклюзивное интервью для Sport.ua

31 декабря 2024, 09:30 | Обновлено 31 декабря 2024, 09:34
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Денис КОСТЫШИН: Шутят, что моя голова настолько большая, что грех промазать
УПЛ-ТВ. Денис Костышин

Полузащитник «Александрии» Денис Костышин в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на вопросы, касающиеся своей игры и результатов команды в первой половине сезона.

– Денис, как оцените первую половину сезона УПЛ для «Александрии»? Второе место – это результат, о котором можно мечтать на данном этапе сезона?

– Конечно, только положительно можно оценить первую половину сезона. Я думаю, что мы провели очень хорошие и качественные игры. Да, где-то мы потеряли очки, которые не должны были терять. Но это же футбол. Поэтому, я думаю, второе место в УПЛ по итогам первой половины сезона – это очень-очень хороший результат.

– В победном матче с «Черноморцем» вам впервые по возвращении в Украину удалось забить, а также оформить ассист в той встрече. Как прокомментируете свой гол и результативную передачу в матче с одесситами?

– Если честно, меня это очень сильно беспокоило в эмоциональном плане. Я все время думал об этом. И я очень рад, что у меня получилось это сделать.

– Вам снова удалось забить головой, как вы это успешно делали в США, играя за «Эль-Пасо». Вы уделяете внимание этому компоненту игры?

– Да нет! (смеется) Пацаны шутят, что у меня голова настолько большая, что по мячу грех промазать. И когда я забил головой «Черноморцу», то Шабанов станцевал танец, намекая на то, что у меня как будто купол на голове.

– Может кто-то вас поздравил как-то по-особому по поводу того гола?

– Особенно такого не было. Руслан Петрович поздравил, а также мать с отцом и пацаны из команды.

– Матч с киевским «Динамо» в Александрии для вас был в чем-то особенным? Вы вышли на замену и нормально сыграли. Как считаете, имели ли вы шансы на победу в домашней встрече?

– Домашняя игра с «Динамо» была действительно очень хорошей и сбалансированной с нашей стороны. Также нам удалось продемонстрировать хороший прессинг и очень хорошо построить игру тактически. Поэтому в домашнем поединке с «Динамо» получилась очень хорошая игра в исполнении «Александрии».

– В целом в первой половине сезона какая игра «Александрии», по вашему мнению, самая успешная?

– Если честно, то трудно выделить какую-нибудь одну игру. «Александрия» действительно очень качественно провела эти полгода. Я думаю, фанатам было приятно наблюдать за командой на протяжении всех игр.

– Что думаете по поводу того, что «Колорадо Спрингз Свитчбекс» выиграл USL Championship? Мощная ли это команда?

– У «Колорадо» и тогда, когда я играл в США, была неплохая команда. Но следует отметить, что в USL составы команд изменяются. И там, условно говоря, команда, занявшая последнее место, в следующем году может выиграть чемпионат. А команда, которая была на первом-втором месте, может занять последнюю позицию. Поэтому в USL все очень быстро меняется.

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статьи эксклюзив Денис Костышин Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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