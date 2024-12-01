Александрия – Черноморец – 3:0. Эмоции и два удаления. Видео голов

1 декабря на стадионе «Ника» в Александрии состоялся матч 15-го тура УПЛ между местной командой и одесским «Чорноморцем».

Уже на 16-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря голу Данила Ващенко. На той же минуте Иван Петряк получил красную карточку за эмоциональную реакцию.

На 30-й минуте игра могла завершиться еще до перерыва. Богдан Бутко за нецензурные выражения в адрес арбитра получил красную карточку. Главный тренер «Чорноморца» Александр Бабич выбежал на поле, пытаясь вывести свою команду с игры.

Во втором тайме эмоции утихли, а игроки «Олександрии», воспользовавшись численным преимуществом, забили еще дважды.

Украинская Премьер-Лига. 15-й тур.

«Олександрия» – «Чорноморец» – 3:0

Голы: Ващенко, 16, Костишин, 79, Козак, 90+1

Предупреждения: Безерра, 56 – Рудько, 17, Бутко, 20, Хобленко, 57, Кайо, 78

Удаления: Петряк, 17 (неспортивное поведение), Бутко, 29 (неспортивное поведение)

«Олександрия»: Ермаков – Мартинюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 46) – Мишньов (Козак, 46), Ващенко, Ковалець (Кулаков, 58) – Бєляєв (Шостак, 71), Філіппов, Безерра (Костишин, 62).

«Чорноморец»: Рудько – Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Бутко – Білошевський (Кайо, 67) – Петряк, Шпорн (Габелок, 82), Сігеєв (Єрмаков, 82), Попов (Янаков, 68) – Хобленко.

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