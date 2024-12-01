Футбольное харакири. Черноморец с двумя удалениями проиграл Александрии
Неспортивное поведение отдельных игроков стоило команде Бабича зачетных баллов
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 15-й тур.
«Александрия» – «Черноморец» - 3:0
Голы: Ващенко, 16, Костышин, 79, Козак, 90+1
Предупреждение: Безерра, 56 – Рудько, 17, Бутко, 20, Хобленко, 57, Кайо, 78
Удаление: Петряк, 17 (неспортивное поведение), Бутко, 29 (неспортивное поведение)
«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 46) – Мишнев (Козак, 46), Ващенко, Ковалец (Кулаков, 58) – Беляев (Шостак, 71), Филиппов, Безерра (Костышин, 62).
«Черноморец»: Рудько – Кисель, Скиба, Лацабидзе, Бутко – Билошевский (Кайо, 67) – Петряк, Шпорн (Габелок, 82), Сигеев (Ермаков, 82), Попов (Янаков, 68) – Хобленко.
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
Удары (в створ): 20 (10) – 1 (1)
Угловые: 6 – 0
Оффсайды: 3 – 0.
АЛЕКСАНДРИЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 2°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба игрока не сыграют уже в этом году
Михаилом заинтересовался английский «Ньюкасл»
Что так 3:0, что технарь 3:0