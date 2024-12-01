Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футбольное харакири. Черноморец с двумя удалениями проиграл Александрии
Премьер-лига
Александрия
01.12.2024 13:00 – FT 3 : 0
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 15:02 |
1051
14

Футбольное харакири. Черноморец с двумя удалениями проиграл Александрии

Неспортивное поведение отдельных игроков стоило команде Бабича зачетных баллов

01 декабря 2024, 15:02 |
1051
14
Футбольное харакири. Черноморец с двумя удалениями проиграл Александрии
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Александрия» – «Черноморец» - 3:0

Голы: Ващенко, 16, Костышин, 79, Козак, 90+1

Предупреждение: Безерра, 56 – Рудько, 17, Бутко, 20, Хобленко, 57, Кайо, 78

Удаление: Петряк, 17 (неспортивное поведение), Бутко, 29 (неспортивное поведение)

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 46) – Мишнев (Козак, 46), Ващенко, Ковалец (Кулаков, 58) – Беляев (Шостак, 71), Филиппов, Безерра (Костышин, 62).

«Черноморец»: Рудько – Кисель, Скиба, Лацабидзе, Бутко – Билошевский (Кайо, 67) – Петряк, Шпорн (Габелок, 82), Сигеев (Ермаков, 82), Попов (Янаков, 68) – Хобленко.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 20 (10) – 1 (1)
Угловые: 6 – 0
Оффсайды: 3 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

По теме:
На морально-волевых. Молодежка Шахтера одержала победу над Рухом
Объявлены составы команд на поединок Колос – Динамо
Заря – Карпаты. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Черноморец отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег потерял двух футболистов
Футбол | 01 декабря 2024, 13:38 0
Левый Берег потерял двух футболистов
Левый Берег потерял двух футболистов

Оба игрока не сыграют уже в этом году

Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Футбол | 01 декабря 2024, 07:21 5
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант

Михаилом заинтересовался английский «Ньюкасл»

Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.12.2024, 11:05
Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Бокс | 01.12.2024, 07:41
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Биатлон | 30.11.2024, 18:10
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Надо было Бабичу уходить команду, очканул.
Что так 3:0, что технарь 3:0
Ответить
+4
serhiy
 Смішно- є Вар ,але футболісти арендуполя біжать до судді після кожнього свистка ). Здається вже є жорсткіше  правило ,що тільки капітан може розмовляти з суддею,хіба може в Україні так не судять ). Напевно кроти забагато зарядили Арендоморець і це їм вийшло боком .Тепер черга Динамо повертати собі своє перше місце !
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Дебіли
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
MIRRA
Збиті кротольотчики знатно підставили Чорендуполь... А Би9лоБабич у всьому гнатиме на суддю  
Ответить
0
Pavel_i_CO
Бажаю Чорноморцю вилетіти в пєрдів, бо арєндуполям не місце в УПЛ. Олександрія зберігає відрив від сєпарів східнячих
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Fuz1982z
шо з того вийде в євро кубки і в першому раунді від якоїсь шкендії получить 3-0 і толку з того що займуть 1 місце
Ответить
-1
zzg77
Правильний заголовок - Харакірі від судді!!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Вот так бы и дынамку суркисову в следующих двух играх!!!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Судили как Черноморец, я имею ввиду
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
29.11.2024, 12:56 1
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 9
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
30.11.2024, 00:01
Бокс
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 5
Футбол
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
30.11.2024, 20:31
Бокс
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 3
Футбол
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
01.12.2024, 07:55 11
Футбол
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем