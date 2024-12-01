БАБИЧ: «Если бы я как тренер пришел из балета – спокойнее вел бы себя»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич поделился эмоциями после скандального матча против «Александрии», который «моряки» доигрывали в девятерном.

– Во-первых, я очень благодарен своей команде за то, что они, пока были силы, двигались, перестраивались и, в принципе, к 75-й минуте… Голевой момент был у нас, когда в 1-м тайме Шпорн мог забивать.

Но я как раз посмотрел этот эпизод с 1 мячом – ну, пусть разбираются арбитры. На мой взгляд, это чистый фол на Бутке. И я слышал, и трибуны слышали, что это фол. Не доработали потом на подборе, но я считаю, что это 100 процентов фол в нападении.

Мы понимали, что едем в команду, которая борется за верхние позиции, понимали, что нам нужно сыграть очень организованно. Конечно, мы не рассчитывали на то, что нас с первых минут будут, скажем так, гнать.

Хотя я ребятам благодарен за нерв, который был у нас. Этого нерва, может быть, не было в других матчах – с тем же «Динамо» и с «Ворсклой».

- Реакции ваших футболистов на решения судей, которые привели к красным карточкам - но они могли избежать этих красных, если бы спокойнее среагировали?

– Если мы будем говорить по поводу футбола – это борьба, страсть, желание выиграть нейтральный мяч. И в этом компоненте нам нужно было не уступить.

И я, если бы как тренер пришел из балета – может, немного по спокойнее вел бы себя, немного спокойно бы реагировал на эти ситуации.

Но я считаю, что фол один был, другой фол у нас тоже на Бутке был, когда не свистнули. Потому такая ситуация нервная, и ребята, конечно, на поле это чувствуют и так реагируют. А как мы можем не реагировать? У нас есть командный дух, и мы каждый за каждого деремся.

– Довольны ли вы действиями своих игроков, когда они уже остались в девяти?

– Конечно, доволен, я их поблагодарил. У нас было минус 2 игрока, но мы старались перестраиваться, старались играть по крайней мере в 1-й и 2-й зонах с мячом. И были такие предпосылки, когда могли идти еще выше.

Но вы понимаете: с такой командой, как Александрия, когда играем в равных составах, не очень легко. А когда минус 2 игрока – это совсем другое дело.

Где-то, может, стандарты могли нам помочь, но и в этом компоненте мы не сработали. Хотя еще раз повторю, я очень благодарен нашим ребятам за то, что они, оставшись в меньшинстве, продолжили прессинговать, атаковать и организованно играть в защите.

– Не могу не вспомнить момент, когда вы хотели покинуть поле вместе со своими футболистами. Кто вас все-таки уговорил остаться? По картинке казалось, что Ковалец к вам подошел и начал с вами разговаривать. Как это было, почему все-таки передумали?

– Кира нормальные вещи сказал. Да, это были эмоции, но еще раз повторю: я должен защищать, и руководство должно защищать нашу команду. Потому что если нам так отрывать ногу, голову…

Мы это уже проходили, поэтому я считаю, что если будет правильная реакция, правильный анализ после этого матча наш внутренний, то, я думаю, мы сможем двигаться дальше с таким настроением, какое было, – сказал Бабич.