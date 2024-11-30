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Александрия
01.12.2024 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:43
136
0

Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горожане» проиграли «морякам» 2 последних матча

30 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:43
136
0
Александрия – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 1 декабря, в Александрии встретятся «Александрия» и «Черноморец». Хозяева поля, которые в прошлом туре неожиданно сыграли вничью с «Вересом» (1:1), будут принимать «Черноморец», который в то же время проиграл «Динамо» (1:3).

Александрия

До предыдущего поединка «Александрия» выдала серию из пяти побед подряд с общим счетом 11:2. Однако, в прошлом туре «Верес» прервал победное шествие «горожан», сыграв вничью 1:1. Если анализировать саму игру, то уже на 20 минуте матча «Александрия» могла проигрывать минимум в 2 мяча, но все же команде удалось взять очки.

Теперь «полиграфы» будут играть против одесского «Черноморца», который сейчас находится в зоне вылета, но может удивить своего соперника. А учитывая, что «Александрия» в двух последних поединках против одесситов потерпела поражения, то для команды Руслана Ротаня будет принципиально одержать викторию в игре с «Черноморцем».

Матч против «Черноморца» у «Александрии» из-за перебора желтых карточек пропустит Иван Калюжный.

Черноморец

И «морякам» тоже важно будет победить в этом матче, чтобы постепенно набрать форму и начать выбираться из зоны вылета. Потому что до матча с «Александрией» одесситы потерпели три поражения: от «Шахтера», «Ворсклы» и «Динамо». Конечно, 3 поражения подряд – это всегда негативно влияет на любую команду, однако если учесть, кому «моряки» проиграли эти матчи, то сразу приходит в голову, что команда проиграла более сильным соперникам.

И сейчас для команды Александра Бабича есть идеальная возможность прервать трехматчевую серию из проигрышей в игре с «Александрией», которая хоть и находится на втором месте в УПЛ, однако является более удобным соперником для одесситов.

Статистика встреч

Между собой обе команды сыграли 30 матчей. В 12 матчах победу одержала «Александрия», 9 побед на счету «Черноморца» и в 9 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 41:40 в пользу «Александрии». В прошлом сезоне, в первом круге разгромную победу одержал «Черноморец» со счетом 5:1. У «моряков» забитыми голами отличились Виталий Ермаков, Андрей Штогрин, Орест Кузык, Богдан Бойчук и Гай Хадида, а у «горожан» – Антон Кравченко. Во втором круге снова победили одесситы, но уже со счетом 3:2. В той игре голы в составе «Черноморца» забивали Богдан Бойчук, Илья Путря и Виталий Ермаков, а у «Александрии» Артем Шулянский и Александр Беляев.

Прогноз на противостояние

И «Александрии», и «Черноморцу» важно будет победить в этом поединке: «горожанам» 3 очка помогли бы реабилитироваться за провал в Ровно и продолжить гонку за первую строчку, в то время как для «моряков» виктория была бы неплохой возможностью для того, чтобы начать выбираться из зоны вылета. А потому, учитывая, что и Ротань, и Бабич будут настраивать своих игроков на бой, прогнозируем много голевых моментов. Нашим прогнозом будет ставка на «обе команды забьют (да)».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Г.Ермаков, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Кравченко, Шостак, Джевани, Мишнёв, Ковалец, Безерра, Филиппов

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Удод, Скиба, Бутко, В.Ермаков, Габелок, Сигеев, Петряк, Попов, Хобленко

Прогноз Sport.ua
Александрия
1 декабря 2024 -
13:00
Черноморец
Обе команды забьют (да) 2.55 Сделать ставку
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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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