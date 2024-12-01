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Премьер-лига
Александрия
01.12.2024 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 03:41 |
13
0

Александрия – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2024, 03:41 |
13
0
Александрия – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В воскресенье, 1-го декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня в прошлом туре потеряла очки в гостях у «Вереса» (1:1), поэтому теперь у нас единоличный лидер чемпионской гонки – «Динамо». Но не послужит ли этот результат началом неутешительной серии «полиграфов», которым уже через неделю предстоит сыграть сразу две ключевые игры против коллектива Александра Шовковского? «Черноморец» не побеждает уже пять матчей кряду, но Александр Бабич и «моряки» всегда были способны удивлять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
1 декабря 2024 -
13:00
Черноморец
Обе команды забьют (да) 2.55 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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