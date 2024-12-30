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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 11:10 | Обновлено 30 декабря 2024, 11:34
595
0

БЕЗЕРРА: «Когда я ехал в Украину, мой отец сказал, что я войду в историю»

Бразильский форвард «Александрии» прокомментировал первую половину сезона

30 декабря 2024, 11:10 | Обновлено 30 декабря 2024, 11:34
595
0
БЕЗЕРРА: «Когда я ехал в Украину, мой отец сказал, что я войду в историю»
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Бразильский форвард «Александрии» Хуан Безерра в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал первую половину сезона, а также ответил на другие вопросы.

Хуан, дайте оценку первой половине сезона. Вы рады, что «Александрия» заняла 2-е место?
– В индивидуальном плане сезон для меня сложился очень позитивно, весь коллектив работал и мне очень помогал. Я очень рад, что мы достигли того, чего, возможно, не ожидали фанаты.

– Перед начало сезона вы надеялись, что «Александрия» может оказаться на 2-й позиции в УПЛ?
– Все много работают и всегда ищут лучшие варианты. Мы знали, насколько труден чемпионат Украины. Но с каждой победой мы обретали уверенность.

– Какой свой гол вы считаете самым красивым в первой половине этого сезона?
– Я выберу гол против ровненского «Вереса», когда мы сыграли вничью 1:1.

– Вас в Украине многие называют лучшим легионером по итогам первой половине сезона. Вы рады такому признанию?
– Да, очень рад. Когда я уезжал из Бразилии, мой отец сказал, что я войду в историю Украины. И я верил в это и много работал, чтобы добиться индивидуального признания.

– Отставание «Александрии» от первого «Динамо» 5 очков. Вы еще верите, что «Александрия» может стать чемпионом Украины?
– Я считаю, что в футболе всякое бывает. Мы продолжим работать и идти к своей цели.

– А шансы «Александрии» сыграть в еврокубках хорошие?
– Я считаю, что это мечта всех членов команды, не только игроков, но и всего клуба, в том числе руководства и фанатов.

– Расскажите о списке лучших игроков, в котором вы оказались вместе с Ламином Ямалом и другими топовыми футболистами?
– Это список 10 лучших игроков в мире до 23 лет. Я расположился на 7-м месте.

– Вы рады оказаться в одном списке с такими игроками, как Ямал, Симонс, Энрике?
– Да, конечно. Очень рад! Это футболисты, которые играют в сильных командах и лигах. Быть в одном списке с этими звездами – это приз.

– Вы проводите отпуск в Рио-де-Жанейро? Как отдыхаете?
– Да, здесь, в городе, где я родился, Рио-де-Жанейро. Я наслаждаюсь семьей и друзьями. Также я тренируюсь в течение дня в тренажерном зале рядом с моим домом.

– Расскажите нам о благотворительном поединке, который вы провели в Бразилии? Что это был за матч?
– Я всегда занимаюсь благотворительным футболом, чтобы собрать еду для церкви. А они круглый год занимаются доставкой еды. Таким образом мы поддерживаем людей, которым нужна помощь.

– Ваша родная команда «Васко да Гама» заняла 10 место в бразильской Серии А. Оцените выступления своего родного клуба!
– Для «Васко да Гама» это был непростой год. «Васко» претерпел некоторые изменения в руководстве клуба, произошла смена президента. Я верю, что с Педриньо на должности президента клуба дела могут улучшиться. Он много лет был клубным спортсменом. Педриньо пришел в команду таким же молодым, как и я, он хорошо знает каждую деталь клуба.

– «Ботафого» в этом сезоне выиграл Копа Либертадорес и Серию А. «Ботафого» сейчас самая сильная команда в Бразилии?
– Да, можно сказать, что на данный момент «Ботафого» — это лучшая команда Южной Америки и Бразилии.

– Оцените тот факт, что Винисиус Жуниор стал лучшим игроком мира по версии Globe Soccer Awards. Заслужил Винисиус это признание?
– Винисиус это очень заслужил, у него был невероятный сезон. Он очень помог мадридскому «Реалу» выиграть важные титулы.

– За период жизни в Украине какие украинские блюда вам понравились?
– Я думаю, что еда здесь очень хорошая, но я ем больше курицы, говядины и макарон.

– Если сравнить украинскую и бразильскую кухни, есть какие-то сходства?
– Я думаю, что есть некоторые различия. Эти различия всегда есть, если сравнивать кухни различных стран мира.

– Что вы пожелаете украинцам и Украине на Новый год?
– Пусть Бог прольет мир на Украину! Пусть нормальная жизнь снова воцарится в этой стране и пусть все украинцы живут в мире, видят, как их дети растут и развиваются на каждом этапе своей жизни, реализуя свои мечты и проекты. Всех с наступающим 2025 годом!

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Хуан Альвина Безерра Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд статьи
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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