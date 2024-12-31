ВИДЕО. Милота дня. Лунин готовит нового вратаря для Реала и Украины
Жена Андрея Лунина засняла забавный момент
Анастасия Лунина опубликовал в сторис Instagram милое видео тренировки сына с отцом.
Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин взял с собой в тренажерный зал сына, и показал ему несколько упражнений на координацию – например, прыжки на одной ноге. Сын пытался повторить движения отца, получалось довольно забавно.
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Как видим, Андрей находит время не только на профессиональную деятельность, а и завлекает сына в спорт.
Вполне возможно, что в будущем сын Лунина захочет пойти по стопам отца, и станет футболистом мадридского «Реала» и сборной Украины.
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