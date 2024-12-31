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ATP
31 декабря 2024, 10:38 | Обновлено 31 декабря 2024, 11:23
336
0

Муж Свитолиной начал новый сезон с победы над перспективным американцем

Гаэль Монфис переиграл Нишеша Басаваредди в 1-м раунде турнира АТР 250 в Брисбене

31 декабря 2024, 10:38 | Обновлено 31 декабря 2024, 11:23
336
0
Муж Свитолиной начал новый сезон с победы над перспективным американцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 55) успешно начал выступления на турнире АТР 250 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл Нишеша Басаваредди (США, ATP 138) за 1 час и 51 минуту.

АТР 250 Брисбен. Хард. 1/16 финала

Нишеш Басаваредди (США) [Q] – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 6:4, 1:6

Это была первая встреча соперников.

Нишеш считается одним из главных талантов США. В частности, по итогам 2024 года он отобрался на Next Gen ATP Fnals, где, правда, не сумел выйти в полуфинал, выиграв только один матч на групповом этапе.

Монфис в 1/8 финала сыграет против победителя противостояния Новак Джокович (Сербия, ATP 7) – Ринки Хидзиката (Австралия, ATP 73).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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