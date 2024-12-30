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  4. «А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 16:34 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:45
3188
8

«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо

Максим Шацких не прочь работать с первой командой киевлян

30 декабря 2024, 16:34 | Обновлено 30 декабря 2024, 17:45
3188
8
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Шацких

Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких заявил, что был бы не прочь возглавить первую команду «бело-синих». Специалист признался, что готов работать в киевском клубе, если такое предложение будет.

«А почему нет? Загадывать, мечтать и думать… Будет предложение – будем думать», – лаконично ответил Шацких.

Шацких провел в составе «Динамо» 328 поединков во всех официальных турнирах, забив 141 гол и отдал 78 результативных передач. Сейчас Шацких работает спортивным директором в «Пахтакоре».

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

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Максим Шацких Пахтакор Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Динамомания
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Комментарии 8
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Diesel
Це навіть не смішно...
Все по кругу
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+3
mini.f
Прочитал, удивился... Позвонил Максиму. Посмеялись.. В том смысле что он тоже удивился, когда прочитал эту новость.... Журналистам нечем заняться, вот и вбрасывают разного рода заманухи... Бывает.
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+1
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Falko
Я гадав, "легендарний форвард" це знову про Мілевського. Або накрайняк про Леоненка.
А Шацьких послав кореспондента завуальовано: Буде пропозиція - поговоримо. Шо, нема? Ну то отвянь.
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0
protasov_lyopu_dadaj
милевский алиев когда?
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-2
Khafre
а чому ні? Максим має динамівське серце,
+ вже працював, як тренер (домагав Хацкевичу) в Динамо
Всі вимоги має. Тому підходить.
Тай його зятю буде легче і далі бути лідером Динамо
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-3
Ukraine
Підхід ДК схоже на мясний штурм, постійно вкидають фізруків ДК, які нічого не можуть.
Черговий вкид
Ответить
-4
Андрій Заліщук
Якщо Шацьких очолить Динамо в майбутньому, то це буде для киян "Остаточне прощавай!"
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-4
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