«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
Максим Шацких не прочь работать с первой командой киевлян
Бывший форвард киевского «Динамо» Максим Шацких заявил, что был бы не прочь возглавить первую команду «бело-синих». Специалист признался, что готов работать в киевском клубе, если такое предложение будет.
«А почему нет? Загадывать, мечтать и думать… Будет предложение – будем думать», – лаконично ответил Шацких.
Шацких провел в составе «Динамо» 328 поединков во всех официальных турнирах, забив 141 гол и отдал 78 результативных передач. Сейчас Шацких работает спортивным директором в «Пахтакоре».
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