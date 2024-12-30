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  4. Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 18:42 |
1681
2

Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо

Бывший нападающий киевлян на пике зарабатывал 1.6 млн долларов в год

30 декабря 2024, 18:42 |
1681
2
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, какую самую большую зарплату ему выплачивал столичный клуб:

«1 миллион 600 тысяч долларов в год».

Артем Милевский запомнился украинским болельщикам выступлениями за сборную Украины и киевское «Динамо», которому отдал 10 лет карьеры. За это время легендарный футболист отметился 87 забитыми мячами и 74 голевыми передачами в 276 поединках за «бело-синих».

Ранее Артем Милевский рассказал, в каком самом необычном месте у него был секс.

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Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Lulinnha
История как всё мастерски растерять... Но зато отжечь по полной... 
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Тим Сергей
мда уметь надо так все проср, шо б потом валятся за счет сурка в алко коме, вот шо значит дать огромное баблище семиклассникам - ему и алику
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