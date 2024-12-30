Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Бывший нападающий киевлян на пике зарабатывал 1.6 млн долларов в год
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, какую самую большую зарплату ему выплачивал столичный клуб:
«1 миллион 600 тысяч долларов в год».
Артем Милевский запомнился украинским болельщикам выступлениями за сборную Украины и киевское «Динамо», которому отдал 10 лет карьеры. За это время легендарный футболист отметился 87 забитыми мячами и 74 голевыми передачами в 276 поединках за «бело-синих».
Ранее Артем Милевский рассказал, в каком самом необычном месте у него был секс.
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