Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, какую самую большую зарплату ему выплачивал столичный клуб:

«1 миллион 600 тысяч долларов в год».

Артем Милевский запомнился украинским болельщикам выступлениями за сборную Украины и киевское «Динамо», которому отдал 10 лет карьеры. За это время легендарный футболист отметился 87 забитыми мячами и 74 голевыми передачами в 276 поединках за «бело-синих».

Ранее Артем Милевский рассказал, в каком самом необычном месте у него был секс.