Ангелина Калинина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 55). Поединок начнется 5-м запуском на корте №2 после игры Басаваредди – Монфис. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде сыграет против победительницы противостояния Юань Юэ (Китай, WTA 49) – Марта Костюк (Украина, WTA 18).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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