Ангелина Калинина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене
31 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 55). Поединок начнется 5-м запуском на корте №2 после игры Басаваредди – Монфис. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Во 2-м раунде сыграет против победительницы противостояния Юань Юэ (Китай, WTA 49) – Марта Костюк (Украина, WTA 18).
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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