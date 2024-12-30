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  4. Ангелина Калинина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 декабря 2024, 21:07 |
161
0

Ангелина Калинина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене

30 декабря 2024, 21:07 |
161
0
Ангелина Калинина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

31 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Дианы Шнайдер (WTA 55). Поединок начнется 5-м запуском на корте №2 после игры Басаваредди – Монфис. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде сыграет против победительницы противостояния Юань Юэ (Китай, WTA 49) – Марта Костюк (Украина, WTA 18).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Ангелина Калинина Диана Шнайдер смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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