ВИДЕО. Фанаты рады видеть. Цыганков готовится к возвращению на поле
Виктор пропустил все матчи команды в декабре
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков готовится к возвращению на футбольное поле. Игрок пропустил весь декабрь из-за повреждения.
Испанский коллектив провел открытую тренировку на «Эстади Монтиливи» после рождественских праздников. Украинец в паре с Джастином Гарсией занимался по индивидуальной программе.
Местные болельщики были рады увидеть украинского футболиста на поле.
Следующий поединок «Жирона» проведет 11 января 2025 года. Команда в гостях встретится с «Алавесом».
Tsygankov i Jastin s’exerciten al marge en l’entrenament de portes obertes a Montilivi. L’ucraïnès treballa per estar a punt contra l’Alavés.— Albert Isern (@Albert_IsernQ) December 30, 2024
Asprilla, Iván Martín i Portu, absents.
A Miovski, amb un esquinç al turmell, li queden entre 3 i 5 setmanes de baixa.@lesportiuGIR pic.twitter.com/HlEp0bRxQK
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