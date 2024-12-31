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Испания
31 декабря 2024, 04:40 | Обновлено 31 декабря 2024, 04:48
61
0

ВИДЕО. Фанаты рады видеть. Цыганков готовится к возвращению на поле

Виктор пропустил все матчи команды в декабре

31 декабря 2024, 04:40 | Обновлено 31 декабря 2024, 04:48
61
0
ВИДЕО. Фанаты рады видеть. Цыганков готовится к возвращению на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков готовится к возвращению на футбольное поле. Игрок пропустил весь декабрь из-за повреждения.

Испанский коллектив провел открытую тренировку на «Эстади Монтиливи» после рождественских праздников. Украинец в паре с Джастином Гарсией занимался по индивидуальной программе.

Местные болельщики были рады увидеть украинского футболиста на поле.

Следующий поединок «Жирона» проведет 11 января 2025 года. Команда в гостях встретится с «Алавесом».

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео восстановление открытая тренировка
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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