ВИДЕО. Фанаты рады видеть. Цыганков готовится к возвращению на поле

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков готовится к возвращению на футбольное поле. Игрок пропустил весь декабрь из-за повреждения.

Испанский коллектив провел открытую тренировку на «Эстади Монтиливи» после рождественских праздников. Украинец в паре с Джастином Гарсией занимался по индивидуальной программе.

Местные болельщики были рады увидеть украинского футболиста на поле.

Следующий поединок «Жирона» проведет 11 января 2025 года. Команда в гостях встретится с «Алавесом».