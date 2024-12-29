29 декабря проходит матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков. На 23-й минуте украинец записал на свой счет ассист.

Довбик красиво отдал пас на Пауло Дибалу пяткой, который в одно касание поразил ворота соперников и сравнял счет (1:1). Для Артем это вторая голевая передача в текущем сезоне чемпионата Италии.

❗️ ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома

ГОЛ! 1:1 Дібала, 23 мин.