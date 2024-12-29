Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
Италия
29 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:30
4028
4

ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома

Артем оформил голевой пас на Дибалу, который сравнял счет в поединке 19-го тура Серии А

29 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:30
4028
4
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома

29 декабря проходит матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.

Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков. На 23-й минуте украинец записал на свой счет ассист.

Довбик красиво отдал пас на Пауло Дибалу пяткой, который в одно касание поразил ворота соперников и сравнял счет (1:1). Для Артем это вторая голевая передача в текущем сезоне чемпионата Италии.

❗️ ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома

ГОЛ! 1:1 Дібала, 23 мин.

По теме:
ВИДЕО. Трубин оформил суперсейв в матче со Спортингом. Соперник запсиховал
ФОТО. Экс-тренер Шахтера получил красную в суперматче Серии А Милан – Рома
Милан – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
видео голов и обзор Артем Довбик Пауло Дибала Милан Рома Рим Милан - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Футбол | 29 декабря 2024, 05:48 13
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента

Артему припомнили срыв трансфера в Атлетико

Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги
Футбол | 29 декабря 2024, 17:14 10
Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги
Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги

Блогер Sport.ua Cергей Завалко оценивает прогресс «матрасников» по ходу сезона

«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
Бокс | 28.12.2024, 23:27
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
Стало известно, когда Черноморец может избавиться от трансферного бана
Футбол | 29.12.2024, 22:27
Стало известно, когда Черноморец может избавиться от трансферного бана
Стало известно, когда Черноморец может избавиться от трансферного бана
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Футбол | 28.12.2024, 23:54
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
шикарний асист, він знав що робить
Ответить
+7
Гагик Пердонян
не помню кто, но после такого асиста мяч взлетел выше и гол был забит бисиклетой
Ответить
0
Demid R
Отскочило от угла 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
29.12.2024, 12:09 77
Футбол
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
28.12.2024, 14:12 7
Футбол
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
28.12.2024, 00:52
Футбол
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
28.12.2024, 07:55 1
Бокс
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
29.12.2024, 07:22 16
Футбол
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
28.12.2024, 19:11 3
Бокс
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
28.12.2024, 09:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем